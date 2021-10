Ed Sheeran testé positif au COVID-19

Ed Sheeran partage une mise à jour de santé alors qu’il se prépare pour la sortie de son dernier album.

Le chanteur de « Bad Habits », âgé de 30 ans, s’est rendu sur Instagram le dimanche 24 octobre pour informer les fans qu’il a été testé positif pour COVID-19 et qu’il fera une pause dans les opportunités de presse et les performances en personne avant le vendredi, octobre. .29 sortie du nouvel album =.

« Hé les gars », a écrit Ed. « Note rapide pour vous dire que j’ai malheureusement été testé positif pour Covid, donc je m’auto-isole maintenant et je suis les directives du gouvernement. Cela signifie que je suis maintenant incapable de poursuivre mes engagements en personne pour le moment, alors je Je ferai autant de mes interviews/performances prévues que possible depuis chez moi. »

Il a poursuivi: « Mes excuses à tous ceux que j’ai laissés tomber. Soyez prudent tout le monde. »

Ed, qui devrait faire ses débuts dans des séquences précédemment enregistrées en tant que Mega Mentor de la saison 21 de The Voice le lundi 25 octobre, a rejoint James Corden au cours de l’été pour un sketch lié au virus. Pendant le morceau, le couple a modifié le tube du chanteur « Shape of You » pour inclure des paroles implorant les gens de se faire vacciner contre COVID-19.