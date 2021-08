Dans l’épisode d’aujourd’hui de “Only the Best People” de Donald Trump, rencontrons Ed Solomon. Ed Solomon, selon une introduction qui lui a été donnée lors d’une interview du 27 janvier sur OAN, est un « mathématicien expert » qui a découvert des preuves de fraude massive et coordonnée lors de l’élection présidentielle de 2020. Meilleure personne, Ed Solomon a déclaré aux téléspectateurs qu’il avait trouvé plusieurs circonscriptions à travers le pays rapportant exactement les mêmes résultats à différents moments tout au long du processus de dépouillement des votes.

L’animatrice de l’OAN, Christina Bobb, a été abasourdie par la réclamation et a demandé à la meilleure personne Ed Solomon quelle était la probabilité que sa découverte ne soit en quelque sorte qu’une coïncidence. « Vous pouvez utiliser la formule de probabilité binomiale », a répondu la meilleure personne Ed Solomon, semblant étonnamment mathématiquement intelligent, « et la chance que cet événement se produise est de un sur dix pour un exposant si grand qu’il n’y a pas assez d’étoiles dans l’univers – il n’y a pas assez d’atomes dans l’univers pour expliquer le nombre. Cela ne peut pas arriver naturellement.

Si cela vous semble être le genre de langage de hockey hippique qu’un mathématicien n’utiliserait jamais, vous auriez raison. C’est parce que la meilleure personne Ed Solomon n’est en fait pas un mathématicien. Non, au lieu de cela, la meilleure personne, Ed Solomon, est un trafiquant de drogue condamné (il est donc soit très bon, soit très mauvais en maths) qui, au moment de l’entretien avec OAN, avait apparemment un emploi rémunéré en tant qu’installateur de balançoires pour une entreprise de construction sur Long Île.

Le vrai CV de la meilleure personne, Ed Solomon, a été révélé dans le procès intenté aujourd’hui par Dominion Voting Systems contre les médias de droite OAN et Newsmax. Comment il a convaincu l’OAN de le mettre à l’antenne n’est pas détaillé.

Selon un examen FactCheck.org du segment Best Person Ed Solomon, son expertise en mathématiques se limite à avoir suivi quelques cours de mathématiques à l’Université Stony Brook de 2008 à 2015. Il n’a jamais obtenu de diplôme. Motherboard a pu vérifier de manière indépendante qu’un Edward Solomon de Ronkonkoma, Long Island, ressemblant visuellement à Edward Solomon dans la vidéo a été arrêté pour une série d’accusations liées à la drogue en 2016 et a purgé deux ans pour vente criminelle de substances contrôlées.

Dominion a envoyé à OAN deux demandes de rétractation dans la semaine suivant la publication de la vidéo, selon le procès, soulignant que la meilleure personne Ed Solomon n’a aucune expertise et est un criminel condamné. Le procès indique qu’OAN a “discrètement retiré” la vidéo et l’histoire de son site Web, mais elle peut toujours être trouvée sur la page Rumble d’OAN, une plate-forme vidéo populaire pour les partisans de Trump, où elle porte le titre “Smoking Gun”. La meilleure personne, Ed Solomon, a continué de publier des vidéos YouTube d’analyses électorales et de cours de mathématiques pendant des mois. Son stream le plus récent de début juillet, « Le miroir de Maricopa ; Y a-t-il une ligne paramétrique ? » dure 11 heures et demie.