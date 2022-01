Ed Woodward a  » un énorme regret  » et se classerait  » quatre sur dix  » pour les premiers transferts de Manchester United, selon un initié d’Old Trafford

Un initié de Manchester United a comparé le mandat initial d’Ed Woodward après le départ de Sir Alex Ferguson à « traîner une ancre, faisant les mêmes erreurs à maintes reprises ».

Richard Arnold devrait prendre la direction de United lorsque Woodward quittera officiellement son poste le 1er février après 16 ans au club.

Le temps de Woodward à Man United a été pour le moins mouvementé

Woodward, qui est actuellement vice-président exécutif, devait conserver un rôle de consultant au sein du club, mais assistera plutôt aux réunions du conseil d’administration jusqu’en juin pour faciliter la transition.

Arnold deviendra le premier directeur général de United depuis 2013, lorsque David Gill a quitté le poste en même temps que Sir Alex. Ensemble, le duo contrôlait totalement le fonctionnement du club et gérait les transferts.

Pourtant, il appartenait à Woodward d’assumer ces responsabilités et d’entreprendre des négociations de transfert et une source à l’intérieur d’Old Trafford pense que l’ancien banquier d’investissement de JP Morgan and Co. ne s’évaluerait que «trois ou quatre sur dix pour ses premières affaires».

Le club n’a pas réussi à débarquer Thiago et Cesc Fabregas au cours de cette première fenêtre estivale de 2013 et Jim White a révélé en exclusivité sur talkSPORT qu’il y avait de sérieux griefs sur la façon dont le club était géré à cette époque.

Richard Arnold est désormais le cadre supérieur d’Old Trafford

« Il est entendu que Woodward revient sur les premières années après Sir Alex Ferguson avec » un immense regret « », a révélé White sur talkSPORT.

« En matière de recrutement, ils n’ont pas bien fait les choses. Tant et si bien, quand ils le regardent, ils se donneraient un dérisoire «trois ou quatre» sur dix dans ce domaine.

« Des sources au sein du club disent que la première période était » comme traîner une ancre, faire les mêmes erreurs à maintes reprises « .

« On a l’impression qu’ils n’avaient pas mis en place le service de recrutement pour fournir des recommandations au responsable ».

Fellaini a quitté United en 2019 après six ans à Old Trafford

United a actuellement 22 points de retard sur ses rivaux de Manchester City dans la course au titre de Premier League et n’a pas sérieusement contesté le titre depuis le départ de Ferguson il y a près de neuf ans.

Ralf Rangnick est actuellement en charge par intérim jusqu’à la fin de la saison, le premier rôle d’Arnold semblant assurer un manager permanent une fois que l’Allemand aura quitté son poste temporaire cet été.

