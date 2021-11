Ed Woodward assumera un rôle de consultant après avoir démissionné de son poste de vice-président exécutif de Manchester United – Man United News And Transfer News

Ed Woodward est en pourparlers pour assumer un rôle de consultant à Manchester United après avoir quitté son poste de vice-président exécutif à la fin de l’année.

Woodward a annoncé plus tôt cette année qu’il se retirerait après 16 ans de travail avec les géants d’Old Trafford.

Nommé vice-président exécutif en 2012, il a effectivement remplacé David Gill en tant que directeur général lors de son départ à la retraite en 2013 et occupe ce poste depuis.

Le joueur de 49 ans a fait l’objet de critiques majeures depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson, blâmé pour de nombreuses luttes de United au cours des huit dernières années.

Et après avoir aidé le rachat à effet de levier de United par la famille controversée Glazer en 2005, tout autre lien entre lui et le club serait controversé.

Mais selon le Daily Mail, les deux parties sont en pourparlers pour donner au comptable une certaine forme de rôle consultatif, s’assurant qu’il conserve une certaine forme d’influence au sein du club.

On pense que cela est courant dans les entreprises de cette taille, ce qui signifie que le club peut utiliser ses connaissances si nécessaire.

La démission de Woodward est intervenue après que son rôle dans l’échec de la Super League européenne a été révélé.

United était l’un des meneurs et Woodward est devenu le visage de leur rôle dans le complot voué à l’échec, bien que les Glazers soient tout autant à blâmer.

Cela arrive à un moment où les fans de United prévoient déjà une manifestation contre les Glazers et la direction d’Ole Gunnar Solskjaer.

| NOUVEAU : les fans de Manchester United prévoient une manifestation devant Old Trafford le 13 novembre. Ils protesteront contre la sortie de Glazer avec Ole. pic.twitter.com/eHFjWVfpVu – Football pour tous (@FootballlForAll) 8 novembre 2021

Les dernières manifestations ont vu des supporters entrer par effraction dans le stade et forcer le report d’un match avec Liverpool, car la sécurité était facilement violée.

Les nouvelles concernant Woodward ne feront qu’ajouter plus de carburant au feu et bien que tous les fans ne soient pas satisfaits de l’idée d’une manifestation Ole Out, tous les fans de United veulent que les Glazers pourris soient retirés dès que possible.