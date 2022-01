Ed Woodward est à blâmer pour les troubles dans les vestiaires de Man United, selon un nouveau rapport – Man United News And Transfer News

Un nouveau rapport d’un spécialiste fiable de Manchester United affirme que le vice-président exécutif sortant Ed Woodward porte une grande part de responsabilité dans les troubles des joueurs que connaît actuellement le club.

Nous avons signalé hier la frénésie croissante des médias au sujet d’un vestiaire divisé plein de cliques et de stars malheureuses.

Ce matin, Laurie Whitwell de l’Athletic a fait la lumière à ce sujet et affirme qu’une grande partie des problèmes découlent d' »appels innombrables » passés par Woodward qui auraient sans doute dû être délégués aux footballeurs.

La nature pléthorique de l’équipe, par exemple, a été causée par l’octroi par Woodward de prolongations de contrat pour protéger la valeur du joueur.

« La stratégie de Woodward pour attribuer de nouveaux contrats aux joueurs dans la conviction (malavisée) qu’elle protégerait les valeurs a laissé une équipe pléthorique et plusieurs en marge mécontents », écrit Whitwell.

« Parfois, Rangnick a suivi une formation pour 26 joueurs – il y a 29 professionnels seniors dans les livres de United, sans compter les sept prêtés – et il aurait parfois trouvé difficile de les motiver, étant donné qu’à chaque match près d’un tiers sera ne pas être impliqué.

Le journaliste mentionne les cas d’Eric Bailly, Juan Mata et Phil Jones, qui ont tous obtenu de nouveaux contrats alors qu’ils n’avaient disputé que 23 matchs entre eux en 2020/21.

Pourtant, malgré cela, Whitwell note que « chacun a envisagé une sortie en janvier ».

Le journaliste affirme que les activités de transfert erratiques de Woodward ont encouragé l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer à accepter les prolongations de contrat :

‘Ole Gunnar Solskjaer a accepté tous ces contrats, mais c’est différent de les pousser et son acquiescement a été renforcé après la fenêtre de 2019 lorsque Romelu Lukaku est parti et aucun remplaçant n’est arrivé.

« Un manager doit faire confiance aux dirigeants pour faire les signatures souhaitées, sinon il stockera ce qu’il a. »

Cette gestion erratique des activités de transfert entrantes de United est la deuxième accusation portée à la porte de Woodward par le rapport.

« En 2020, Jack Grealish faisait partie des priorités de Solskjaer. Pour à peu près le même coût de 80 millions de livres sterling, United a signé Donny van de Beek, Amad et Facundo Pellistri. Ces trois-là ont joué 680 minutes de Premier League pour United la saison dernière, tandis que pour Aston Villa Grealish a eu 2 184 minutes, marquant six buts et enregistrant 10 passes décisives pour déclencher son transfert de 100 millions de livres à City.

Le record de Woodward dans les ventes de joueurs est tout aussi douteux et a également conduit à l’équipe pléthorique que le manager par intérim Ralf Rangnick a maintenant du mal à garder heureux.

» Le transfert de Daniel James à Leeds pour 25 millions de livres sterling était une affaire astucieuse, mais ce n’était que la septième vente de 10 millions de livres sterling ou plus depuis que Woodward a pris les commandes en 2013.

« United doit agir avec plus de dynamisme pour garder l’atmosphère fraîche. Ils ont Andreas Pereira, Axel Tuanzebe et Tahith Chong, tous des actifs vendables, en prêt. Lingard et Martial, que Solskjaer était heureux de vendre, auraient pu rapporter 50 millions de livres sterling ou plus l’été dernier.

« Une source de recrutement examine comment City s’est débarrassée de Ferran Torres, Sergio Aguero et David Silva ces dernières années et déclare : « Manchester City abandonne les véritables joueurs de la première équipe. United garde les joueurs qui n’ont pas joué depuis deux ans.

Les signatures sur lesquelles Woodward a pris une décision exécutive sont également qualifiées de discutables :

« Dans les coulisses, il y a des messages mitigés sur ce qui constitue un joueur de United, ou où le club dirige ses éclaireurs », poursuit Whitwell.

« Les signatures de Raphael Varane, Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo ont été provoquées par des agents. Woodward a pris et passé ces appels.

Alors que le personnage impopulaire quitte finalement Old Trafford pour être remplacé par Richard Arnold, le rapport explique pourquoi la fortune de United semble peu affectée par le manager qu’ils font venir. Quel que soit le manager nommé, il hérite d’un gâchis créé dans le salle de réunion par un homme dont l’ego lui a permis de prendre beaucoup trop de décisions en matière de football sans avoir aucune expérience dans le football.

Woodward ne manquera pas.