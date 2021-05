Ed Woodward insiste sur le fait que “ Manchester United ne cherchera pas la renaissance de la Super League ” alors que le chef s’adresse aux supporters en colère dans un forum de fans d’urgence avant les manifestations avant le match de Liverpool

Ed Woodward a promis aux supporters de Manchester United que le club “ ne recherche aucune relance de la Super League ”.

Le chef sortant des Red Devils s’est entretenu avec des partisans lors d’un forum de fans d’urgence tenu vendredi, les fans exprimant leur dégoût, leur embarras et leur colère face à l’échappée prévue.

. – .

Woodward a été vivement critiqué par les fans de Man United mais leur a assuré vendredi que le club ne poursuivrait pas de Super League à l’avenir.

Les supporters de Man United se préparent à descendre dimanche à Old Trafford, avec environ 10000 participants attendus avant leur match de rancune en Premier League contre Liverpool, le manager Ole Gunnar Solskjaer espérant une manifestation “ pacifique ”.

United était l’un des 12 clubs – y compris le “ bix six ” de la Premier League – à avoir annoncé tard le 18 avril qu’ils rejoignaient la nouvelle compétition d’élite, seulement pour qu’elle s’effondre sous une pression intense dans les 48 heures.

Il a été annoncé que Woodward quitterait son poste de vice-président exécutif peu de temps avant que le club ne se retire officiellement de la Super League.

Le coprésident du club d’Old Trafford, Joel Glazer, a été nommé vice-président de la nouvelle compétition et a rapidement admis “ nous nous sommes trompés ”.

Mais le chef de United a brillé par son absence à une réunion d’urgence tenue vendredi matin, lorsque Woodward s’est excusé pour le plan bâclé lors de ses remarques liminaires.

Les fans de Manchester United se rassemblent au terrain d’entraînement de Carrington alors qu’ils protestent contre les vitriers

“Vous aurez tous lu la lettre ouverte de Joel aux fans la semaine dernière pour s’excuser de la décision de la Super League et j’aimerais ajouter mes excuses personnelles à ce forum”, a déclaré Woodward.

«Je sais que vous vous sentirez en colère et déçus par le manque de consultation et par la manière dont la proposition n’a pas reconnu le principe vital de la concurrence ouverte. Une bonne discussion nous aurait aidés à éviter l’erreur que nous avons commise.

«Alors qu’il y aurait eu une augmentation substantielle des paiements de solidarité des principaux clubs vers le reste de la pyramide à travers l’Europe, nous admettons pleinement qu’il y avait des éléments fondamentaux qui ont été mal évalués.

«Comme Joel l’a dit la semaine dernière, nous n’avons pas accordé suffisamment de poids aux principes et traditions essentiels du mérite sportif qui sont si vitaux pour le football non seulement dans la compétition nationale mais dans la compétition européenne depuis le milieu des années 1950.

«Nous voulons réaffirmer notre attachement à ces traditions. Je peux vous assurer que nous avons appris notre leçon des événements de la semaine dernière et que nous ne cherchons pas à relancer les plans de la Super League.

. ou concédants

Woodward quittera son rôle à Old Trafford à la fin de l’année

Les membres du forum de fans ont déclaré que la proposition “ trahissait ” l’histoire de United, qui a “ été sapée par un plan odieux conçu uniquement pour gagner plus d’argent pour les grands clubs auto-perçus ”.

Qualifiant l’approche de magasin fermé de “ arrogante et injuste ”, ils ont rappelé à United le grand Sir Matt Busby en disant: “ Nous devons empêcher qu’un club de football ne soit jamais géré comme un supermarché avec le profit le seul véritable motif ”.

Les supporters ont déclaré que “ un changement est nécessaire et que le club doit agir maintenant ”, établissant un plan en cinq points auquel ils ont demandé une réponse écrite dans les sept jours.

«Nous n’avons aucune confiance dans les propriétaires du club, ni confiance en eux pour faire respecter ces déclarations et ne croyons pas qu’ils comprennent ou se soucient en fait des grandes traditions et valeurs de notre club», lit-on dans la lettre.

«Si nous nous trompons et qu’ils veulent vraiment reconnaître leurs responsabilités et vouloir apprendre des messages des supporters, nous attendons avec impatience que vous le prouviez tous en prenant des mesures immédiates et décisives pour protéger les intérêts futurs du club.»

Lettre des fans de Man United aux Glazers

«Nous, les représentants des fans sur le forum des fans de Manchester United et au nom des fans de Manchester United partout dans le monde, vous demandons d’accepter:

“1. Engager et promouvoir volontairement et ouvertement la révision du football menée par les fans et utiliser cela comme une opportunité pour rééquilibrer la structure de propriété actuelle en faveur des supporters et ne pas aborder cette révision de manière défensive pour lutter pour le statu quo.

«2. Nommer des administrateurs indépendants au conseil dont le seul but est de protéger les intérêts du club en tant que club de football, et non ses actionnaires et leur concentration sur les bénéfices plutôt que sur les résultats.

«3. Travailler avec le Manchester United Supporters Trust et les supporters plus largement pour mettre en place un système d’actionnariat accessible à tous et comportant des actions avec les mêmes droits de vote que celles détenues par la famille Glazer.

«4. Engagez-vous à consulter pleinement les détenteurs de billets de saison sur tout changement important concernant l’avenir de notre club, y compris les compétitions auxquelles nous participons.

«5. Fournir un engagement de Joel Glazer que tous les frais encourus en relation avec la création ou le retrait de la Super League européenne seront financés uniquement par la famille Glazer et non par le club lui-même. Nous notons que la famille Kroenke a déjà pris cet engagement envers les fans d’Arsenal.

Le directeur de l’équipe, Ole Gunnar Solskjaer, a souligné qu’il était important que les fans soient entendus alors qu’il parlait avant le choc de dimanche contre Liverpool et les manifestations prévues des fans à l’extérieur d’Old Trafford.

Le patron de United, Solskjaer, a déclaré: «Il est important que les opinions des fans soient écoutées et que nous communiquions mieux.

«Mon travail consiste à me concentrer sur le football et à ce que nous ayons la meilleure équipe possible.

«Comme je l’ai déjà dit, j’ai été soutenu, j’ai eu un grand soutien de la part du club et des propriétaires et je suis sûr que j’aurai à nouveau le soutien pour aller plus loin.

«Mais je suis tellement heureux que tous les clubs aient convenu que cela ne devrait pas être la manière d’avancer.

«Là encore, lorsque les manifestations se poursuivent, il est important qu’elles se déroulent dans le bon sens et que nous maintenions la paix.»

action

Jose rejoint talkSPORT, match nul de Leicester, coup de Ten Hag des Spurs, Fury vs Joshua mort

budget

Klopp révèle le plan de transfert de Liverpool si le club n’atteint pas l’UCL au milieu des liens Sancho

dos?

Chelsea prépare une offre pour l’ancienne star avec Haaland hors de portée – mais l’Inter veut 100 millions de livres sterling

ATTENTION

Arteta “ sera limogé s’il n’apprend pas ” avec la légende déconcertée par le rôle de Martinelli

classer

“ Humble Jose est comme Clough ” alors que Warnock révèle son amitié avec la nouvelle signature de TalkSPORT

trophée

Man United a “ déjà gagné ” l’UEL alors qu’Arsenal et Villarreal “ ne peuvent pas arrêter le mastodonte ”