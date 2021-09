Ed Woodward: le successeur de Manchester United devrait être annoncé bientôt – Man United News And Transfer News

in

Manchester United se préparerait à annoncer le successeur du vice-président exécutif Ed Woodward et les fans pourraient ne pas être très heureux.

Les supporters ne connaissent que trop bien l’exécutif du club susmentionné et cela fait peut-être partie du problème majeur.

Les fans ont critiqué Woodward à plusieurs reprises dans le passé pour ne pas savoir apparemment ce qu’il fait, car il a joué un rôle important dans la disparition de United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson.

Cependant, les partisans savent également pointer du doigt les propriétaires, la famille Glazer, qui a nommé l’animal de compagnie de leur enseignant en premier lieu.

Néanmoins, il devrait démissionner vers la fin de l’année après avoir annoncé sa démission à la suite de la débâcle de la Super League européenne.

Selon Sky News, le directeur général du groupe, Richard Arnold, devrait succéder à Woodward, et une annonce pourrait être faite dans quelques semaines.

Cependant, l’initié qui a rapporté cette information a averti que la décision n’avait pas été officialisée et pourrait encore changer tandis qu’une autre source a insisté sur le fait qu’une annonce serait faite “avant la fin de l’année”.

Arnold aurait combattu deux autres dirigeants de United pour revendiquer le poste de Woodward, gagnant même potentiellement le titre de directeur général plutôt que le rôle de vice-président exécutif de son prédécesseur apparent.

Lorsque Sky News a approché le club, un porte-parole a refusé de participer à des matchs, qualifiant la nouvelle de “spéculation”.

Arnold était considéré comme le successeur le plus viable de Woodward lorsqu’il a été initialement annoncé qu’il y aurait un changement de position en premier lieu.

Les fans espéraient qu’une personne plus expérimentée et une personne ayant une formation dans le football seraient en charge à la place.

Certains espéraient même que le PDG de l’Ajax et ancien Diable rouge Edwin van der Sar reviendrait au club et l’aiderait à naviguer vers une nouvelle ère plus réussie.