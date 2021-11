Ed Woodward pourrait rester à Manchester United plus longtemps que prévu pour superviser la nomination du nouveau manager après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer

Ed Woodward pourrait effectuer un demi-tour après sa sortie de Manchester United, le chef envisageant de rester au club pour superviser sa recherche du remplaçant d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager.

Le vice-président exécutif devait démissionner à la fin de l’année, mais semble maintenant prêt à rester.

GETTY

Woodward devait quitter son poste à la fin de l’année, mais cela semble maintenant peu probable

GETTY

Solskjaer a été limogé par Man United ce week-end

Sky Sports News rapporte que le joueur de 49 ans a décidé de rester sur place et d’aider le club à nommer un nouveau manager après le limogeage de Solskjaer ce week-end.

Woodward a annoncé sa décision de démissionner de son poste plus tôt cette année, à la suite de son implication dans les tentatives infructueuses de lancement d’une nouvelle Super League européenne.

United a révélé en avril que Woodward prévoyait de prendre sa retraite à la fin de 2021, le chef admettant à l’époque qu' »il serait difficile de s’en aller ».

Il n’y a eu aucun autre commentaire sur son avenir depuis et, même s’il semblait certain qu’il quitterait Old Trafford cet hiver, il semble maintenant qu’il n’aille nulle part.

Il est affirmé que Woodward a été fortement impliqué dans la décision du club de supprimer Solskjaer du hotseat United, et restera pour superviser leur recherche d’un patron par intérim, puis d’une nomination à long terme pour remplacer le Norvégien.

. – .

Woodward resterait à Man United pour aider le club à trouver un nouveau manager

Woodward et co. auraient établi une liste restreinte de candidats potentiels pour remplacer Solskjaer.

Mauricio Pochettino est en tête de la course pour devenir le prochain patron de Man United, et talkSPORT comprend que la légende du club Sir Alex Ferguson mène personnellement la charge pour amener l’ancien patron des Spurs à Old Trafford.

Brendan Rodgers de Leicester City, Erik Ten Hag de l’Ajax et la légende du Real Madrid Zinedine Zidane ont également tous été liés à ce poste.

Mis à part Pochettino, qui est « désespéré » de venir à Man United selon des sources de talkSPORT, les candidats restants pourraient n’être intéressés par le rôle qu’à la fin de la saison.

.

L’acte final de Woodward pourrait le voir superviser le retour de Pochettino en Premier League

Si le patron du PSG ne retourne pas en Angleterre maintenant, les plans pour nommer un manager par intérim jusqu’à l’été prochain sont toujours en place.

Michael Carrick a pris immédiatement en charge la première équipe et espère prendre un départ parfait lorsque son équipe affrontera Villarreal en Ligue des champions – en direct sur talkSPORT 2.

Si l’ancien milieu de terrain impressionnait, il pourrait – comme ses collègues entraîneurs intérimaires Ryan Giggs et Solskjaer avant lui – se voir confier le rôle jusqu’à la fin de la saison.