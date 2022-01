Ed Woodward pourrait superviser la nomination d’Erik ten Hag au poste de manager de Man United – Man United News And Transfer News

Erik ten Hag de l’Ajax mène la course pour devenir le prochain manager permanent de Manchester United, selon un nouveau rapport.

Après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer et après un bref passage de gardien de Michael Carrick, l’Allemand Ralf Rangnick a pris la barre par intérim jusqu’à la fin de la saison.

Beaucoup pensaient que Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain était le favori pour assumer le rôle à ce moment-là, mais selon Henry Winter du Times, c’est le Néerlandais qui mène la course.

De plus, Winter affirme que le vice-président exécutif sortant, Ed Woodward, jouera un rôle déterminant dans l’arrivée de Ten Hag au club.

‘[Woodward] restera au football jusqu’à la fin de la saison, aidant son successeur Richard Arnold à s’installer », a déclaré Winter.

« Son acte final pourrait être son implication dans la nomination d’un manager à long terme avec Erik ten Hag le principal candidat.

« Le manager de 51 ans très admiré de l’Ajax correspond à la liste en trois points de Woodward d’un manager étant quelqu’un avec un record de » trophées remportés, d’attaque de football et de donner une chance aux jeunes « .

Les fans ont célébré la nouvelle, annoncée aujourd’hui, que Woodward quitte enfin le club fin janvier et qu’il ne conservera pas un rôle de consultant. Ils ne seront pas impressionnés d’entendre juste une heure plus tard que ses tentacules s’étendront à la décision la plus cruciale que le club devra prendre pendant des années.

Ils pourraient à juste titre demander, après toutes les décisions épouvantables que Woodward a prises lors de la nomination des managers successifs – sans parler de la terrible mauvaise gestion des transferts et des contrats des joueurs – pourquoi diable il sera maintenu pour aider à guider la nomination comme son « acte final » à le club.

Ce serait sûrement mieux s’il y avait une table rase et que les empreintes digitales indélébiles de Woodward soient aussi éloignées que possible de la nouvelle nomination de la direction.

« Il se sent toujours si « accro » à United qu’il serait difficile d’envisager, certainement à court terme, un emploi dans un autre club », déclare Winter.

« Il doit d’abord se démêler mentalement du rôle qui l’obsède depuis neuf ans en particulier. »

Beaucoup seront très heureux d’apprendre que Ten Hag est en pole position pour le poste et préférerait que Woodward se « démêle » avant qu’il n’ait la chance de bâcler une autre négociation de contrat, en particulier une aussi importante que celle-ci.