Ed Woodward quitte Manchester United

20/04/2021 à 21:25 CEST

Le vice-président de Manchester United, Ed Woodward, quittera ses fonctions à la fin de 2021. Après que Manchester United ait décidé de devenir membre fondateur de la Super ligue, Woodward a décidé de quitter son poste alors qu’il n’était pas d’accord avec la décision du club. Il a été nommé membre du Professional Soccer Strategy Council de la UEFA en tant que représentant de la ECR en septembre 2017.

Ed Woodward n’était pas d’accord avec la création de la Super League et a assuré que “je ne sais pas d’où vient cette histoire”, certains médias rapportent que le vice-président du club n’a pas été consulté sur les projets de United pour faire partie des fondateurs de la Superliga, ce qui aurait pu l’amener à prendre cette décision de quitter son poste au club et à l’UEFA.

Le club a confirmé que Glazer Joel sera l’un des vice-présidents de la Superliga et a assuré dans un communiqué que “en réunissant les meilleurs clubs et joueurs du monde pour jouer les uns avec les autres tout au long de la saison, la Superliga ouvrira un nouveau chapitre pour le football européen, assurant des installations compétitives et de classe mondiale, et un soutien financier accru pour la pyramide du football plus large », a déclaré Glazer.