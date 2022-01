Ed Woodward quittera Manchester United à partir du 1er février après 16 ans à Old Trafford, Richard Arnold le remplaçant en tant que nouveau directeur général du club

Manchester United a annoncé le départ du vice-président exécutif du club, Ed Woodward.

Le joueur de 50 ans quittera le poste opérationnel le plus élevé dans la salle de réunion d’Old Trafford à partir du 1er février après 16 ans au club.

Woodward a annoncé qu’il quitterait le club en 2021 mais sa sortie a été retardée

Woodward a été remplacé par Richard Arnold, qui deviendra le premier directeur général de Man United depuis que David Gill a quitté ce poste en 2013.

Arnold était auparavant directeur général du groupe du club et directeur commercial avant cela, ayant rejoint le club en 2007 après avoir occupé le poste de cadre dans la société de technologie InterVoice cotée au Nasdaq.

Une déclaration des géants de la Premier League disait : « Manchester United a annoncé que Richard Arnold, ancien directeur général du groupe, deviendrait directeur général du club, à compter du 1er février 2022.

« Ed Woodward quittera ses fonctions de vice-président exécutif, également à compter du 1er février 2022. »

Le nouveau directeur général Arnold a déclaré : « Je suis honoré d’avoir la chance de servir ce grand club et ses fans. Je suis déterminé à rendre cet honneur de toutes les manières possibles.

Ed Woodward (à gauche) quittera Manchester United au début de 2022, Richard Arnold (à droite) prenant le poste de directeur général

Woodward a annoncé qu’il quitterait son poste à la fin de l’année en avril 2021 au milieu des retombées de la Super League européenne, mais son départ a été retardé suite au départ d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager et à la nomination de Ralf Rangnick par intérim. chef.

« Je suis extrêmement fier d’avoir servi United et ce fut un honneur de travailler pour le plus grand club de football du monde au cours des 16 dernières années », a-t-il déclaré à l’époque.

« Le club est bien positionné pour l’avenir et il sera difficile de repartir en fin d’année.

«Je garderai les souvenirs de mon séjour à Old Trafford, à une époque où nous avons remporté la Ligue Europa, la FA Cup et la Coupe EFL.

Woodward n’a jamais conquis les fans de Manchester United au cours de ses 16 ans à Old Trafford

« Je suis fier de la régénération de la culture du club et de notre retour à la manière de jouer de Manchester United.

« Nous avons investi plus d’un milliard de livres sterling dans l’équipe pendant mon séjour ici et je suis particulièrement ravi des progrès que les joueurs ont réalisés sous la direction astucieuse d’Ole Gunnar Solskjaer et de son équipe d’entraîneurs au cours des deux dernières années.

«Je suis sûr qu’avec les changements que nous avons apportés sur le terrain et dans le personnel d’entraîneurs et de football ces dernières années, ce grand club remportera bientôt à nouveau l’argenterie. Cela le mérite.

« Je voulais désespérément que le club remporte la Premier League pendant mon mandat et je suis certain que les bases sont en place pour que nous puissions la reconquérir pour nos fans passionnés. »

Woodward a limogé trois managers en son temps en tant que supremo de Man United

L’association de Woodward avec les Red Devils a commencé en 2005 lorsqu’il a agi en tant que conseiller pour aider les Glazers à acheter le club.

Il a d’abord pris les rênes des activités commerciales et médiatiques de United en 2007, mais il est devenu de plus en plus influent après avoir considérablement augmenté la valeur mondiale du club.

Nommé vice-président exécutif en 2012, il a supervisé de nombreuses signatures de grands noms.

Mais il a attiré les critiques des managers et des fans pour un échec perçu à améliorer l’équipe pendant l’ère post-Sir Alex Ferguson.

Les Red Devils n’ont pas réussi à remporter le titre depuis que Woodward a assumé toutes les responsabilités des opérations de football de David Gill en 2013, bien qu’ils aient réussi à soulever la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa au cours des neuf dernières années.

L’ancien patron de United, Louis van Gaal, s’est dit préoccupé par les activités commerciales de Woodward qui entravent le club, tandis que Jose Mourinho l’a publiquement accusé d’avoir opposé son veto à sa liste de transferts lorsqu’il était manager de United en 2018.

Dix plus grandes signatures de l’ère Ed Woodward

10. Juan Mata – Chelsea, 37 millions de livres sterling, janvier 2014

9. Nemanja Matic – Chelsea, 40 millions de livres sterling, juillet 2017

8. Fred – Shakhtar Donetsk, 47 millions de livres sterling, juin 2018

7. Bruno Fernandes – Sporting CP, 47 millions de livres sterling, janvier 2020

6. Aaron Wan-Bissaka – Crystal Palace, 50 millions de livres sterling, juin 2019

5. Angel Di Maria – Real Madrid, 60 millions de livres sterling, août 2014

4. Jadon Sancho – Borussia Dortmund, 72 millions de livres sterling, JUILLET 2021

3. Romelu Lukaku – Everton, 75 millions de livres sterling, juillet 2017

2. Harry Maguire – Leicester City, 80 millions de livres sterling, août 2019

1. Paul Pogba – Juventus, 89 millions de livres sterling, août 2016

En janvier 2020, la maison de Woodward dans le Cheshire a été attaquée par un groupe de partisans mécontents, qui ont scandé qu’il » allait mourir « .

Avant que les portes d’Old Trafford ne soient fermées en raison de la pandémie en mars 2020, les chants appelant Woodward et les Glazers à partir étaient courants lors des matchs à domicile de United.

Le limogeage de Solskjaer en novembre 2021 était le quatrième manager à être licencié pendant le mandat de Woodward, après les départs de Moyes, Van Gaal et Mourinho.

Rangnick s’est depuis vu confier les rênes à Old Trafford dans un rôle intérimaire et le club a supervisé un début difficile en charge.

Il a supervisé trois victoires en six sorties depuis son entrée en pirogue, mais les performances ont été moins que convaincantes.

Reste à savoir si l’Allemand se verra confier le rôle permanent, mais s’il ne l’est pas, il entrera dans la hiérarchie du club dans un rôle de consultant.