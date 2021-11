Le conseil d’administration de Manchester United a décidé de ne pas confier à Darren Fletcher le poste de patron par intérim après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer, selon le rapport.

Solskjaer a été démis de ses fonctions dimanche après une série de sept défaites en 13 matchs toutes compétitions confondues. De lourdes défaites contre Liverpool et Manchester City avaient intensifié la pression sur le Norvégien et le revers 4-1 de dimanche à Watford était son dernier acte.

L’ancien entraîneur de Molde était ému, mais est parti avec dignité et la tête haute. Mais finalement, les mauvaises performances lui ont valu de passer trois ans à la tête d’Old Trafford.

Solskjaer, qui aurait refusé de remplacer l’un de ses entraîneurs avant son limogeage, laissé seul. Tous ses entraîneurs restent sur place, y compris le directeur technique Fletcher.

L’Athletic dit l’ancien milieu de terrain de United était en lice pour assumer le rôle de gardien. Cependant, Ed Woodward a décidé contre le mouvement qui aurait été un conflit d’intérêt potentiel.

Fletcher, qui a pris ses fonctions il y a huit mois, devrait être l’un des principaux acteurs évaluant la position du manager. De même, il fera également partie intégrante de la recherche du remplaçant à long terme de Solskjaer.

Par conséquent, Woodward pensait que la nomination de Fletcher aurait un aspect « maladroit ».

Dans cet esprit, Michael Carrick s’est vu confier le rôle de palliatif.

Carrick, 40 ans, était le numéro 2 de Solskjaer et était et reste farouchement fidèle à Solskjaer.

Lors de sa première conférence de presse sur la sellette, Carrick a envoyé un message d’adieu à Solskjaer. « Tout d’abord, cela a été une période émouvante pour tout le monde au club », a-t-il déclaré (via Manchester Evening News). « J’ai travaillé avec Ole pendant trois ans et je le connais depuis bien plus longtemps.

Carrick s’inquiète après avoir ignoré Fletcher

« Connaître la personne qu’il est, les valeurs qu’il a, comment il traite les gens. Le voir perdre son emploi a été difficile pour moi et pour beaucoup de gens au club.

« Je pense que vous pouvez dire à partir de l’émotion d’hier ce qu’il signifiait pour tout le monde. Les résultats sont tout et autant que vous construisez le bon environnement, vous n’obtenez pas ce que vous méritez. Un grand merci de notre part à tous.

Pendant ce temps, des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que l’ancien milieu de terrain des Spurs Carrick pourrait s’avérer trop similaire à Solskjaer.

Carrick pourra faire appel à l’aide de tout le personnel de Solskjaer. Les entraîneurs Mike Phelan, Martyn Pert et Kieran McKenna restent tous. Et les entraîneurs des gardiens Richard Hartis et Craig Mawson et l’entraîneur des coups de pied arrêtés Eric Ramsay sont également toujours avec le club, du moins pour le moment.

Lorsqu’on lui a demandé s’il apporterait des modifications à la date de mardi en Espagne avec Villarreal, Carrick a déclaré: « Nous devrons attendre et voir vraiment.

« J’ai travaillé en étroite collaboration avec Ole, des convictions similaires en tant qu’entraîneur et manager. Mais j’ai ma propre personnalité mais elle est très similaire parce que c’est pourquoi nous avons travaillé ensemble.

