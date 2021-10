Ed Woodward: Un aperçu du rôle du directeur général de Manchester United dans la Super League européenne – Man United News And Transfer News

Six mois après la chute de la Super League européenne, le sentiment de trahison persiste parmi les fans et la communauté du football en général.

Le président de Manchester United, Ed Woodward, était l’un des principaux propriétaires de l’idée et a joué un rôle important dans la formation de la ligue.

Quarante-huit heures plus tard, il a été annoncé qu’il démissionnerait de son poste de président de Man Utd à la fin de la saison.

Dans un article récent de ., Laurie Whitwell et Adam Crafton expliquent le rôle de Woodward dans la Super League.

« La perspective nucléaire d’une Super League était en marge des discussions dans les bureaux londoniens de United à Green Park bien avant le dimanche 18 avril, lorsque l’élite européenne a révélé son plan au monde », ont déclaré les journalistes.

« Les cadres supérieurs de United ont dressé une liste des moyens par lesquels l’entreprise pourrait continuer à se développer grâce aux revenus de diffusion, avec trois options explorées.

« Cela a entraîné une augmentation de la part de United dans les ventes internationales de la Premier League ; une allocation de huit matches par saison à diffuser via les propres canaux médiatiques du club ; et la proposition plus farfelue d’un Netflix du football plutôt que des droits vendus à des sociétés de télévision.

« Une Super League n’était peut-être qu’un bruit de fond à ce stade, mais un message clair est apparu : United recherchait des méthodes de croissance perturbatrices. »

« La famille Glazer, dirigée par Joel, a établi l’ordre du jour, et Woodward aurait joué un rôle déterminant sur le terrain. »

Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham Hotspur ont contacté la Boston Consulting Company pour étendre les droits de la Premier League.

« Les résultats n’étaient pas encourageants, montrant que la hausse des revenus de diffusion dans les années 2010 avait atteint un point de saturation pour les années 2020 », déclarent les journalistes.

L’extension de la Ligue des champions a alors été envisagée, avec 24 équipes garanties de participer chaque année, mais l’idée n’a pas gagné de soutien et a été repoussée.

Cela a laissé la Super League comme la meilleure option pour la croissance et la crise financière existentielle pendant la pandémie de COVID-19 a été l’une des principales raisons pour lesquelles les propriétaires de clubs ont accepté cette idée.

Woodward a joué un rôle déterminant dans la conclusion de l’accord et a en même temps déclaré à l’UEFA que lui et United soutiendraient un reformatage de leurs compétitions.

Après l’effondrement de la ligue, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a appelé Woodward.

« J’ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J’étais avocat pénaliste. Je n’ai jamais vu des gens comme ça. Ed Woodward m’a appelé jeudi pour me dire qu’il était très satisfait et soutenait les propositions. Il avait déjà signé autre chose.

Woodward a toujours été plus enclin à l’aspect commercial de United. Son manque de connaissances en football a conduit le club à prendre des décisions commerciales hâtives et à licencier trois managers en cinq ans.

L’article indique également : « La question de savoir qui remplacera Woodward est désormais considérée comme « en attendant que la fumée blanche » s’étende au-dessus d’Old Trafford. Richard Arnold, directeur général de United, devrait être annoncé en temps voulu.