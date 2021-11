EDC Las Vegas a célébré son 25e anniversaire avec plus de 600 drones, 8 scènes immersives et des expériences améliorées pour les participants

Insomniac a célébré son 25e anniversaire pour son emblématique Electric Daisy Carnival et a célébré son 10e anniversaire de l’événement qui se tient à Las Vegas. Comme EDC Las Vegas est l’un des plus grands festivals d’EDM au monde, j’étais sur le terrain pour vivre de première main ce moment monumental et cette technologie innovante. Plongeons dedans.

Pour donner un peu d’histoire sur EDC, il a été organisé pour la première fois en 1997 et a fait ses débuts au Shrine Expo Hall de Los Angeles. Alors que le festival s’étendait en dehors de l’hébergement à Los Angeles, EDC s’est rendu au Las Vegas Motor Speedway en 2011. Étant accueilli sa première année à Vegas, le maire Oscar Goodman a déclaré une semaine entière d’événements Electric Daisy dans la ville.

Avec l’agrandissement des terrains, plus de scènes et d’interactions, EDC Las Vegas est devenu un incontournable dans la communauté des festivals EDM. Insomniac a fait un travail remarquable en innovant année après année pour offrir l’expérience la plus améliorée à ses têtes d’affiche (participants).

Du 22 au 24 octobre, EDC Las Vegas a accueilli plus de 450 000 têtes d’affiche ce week-end. Avec des têtes d’affiche de Kaskade, 3LAU, DJ Diesel (Shaquille O’Neal) et plus encore, le week-end était rempli de bonnes vibrations et de musique dance.

L’artiste et producteur de musique Diplo a surpris les participants avec une apparition de Lil Nas X pour interpréter trois de ses chansons à succès. Lil Nas X n’était pas le seul caméo du week-end. DJ Snake a surpris la foule avec l’artiste montant The Kid LAROI pour interpréter « Stay » et « Without You ».

La durée du festival a commencé par une cérémonie d’ouverture chaque jour de 17h à 19h. Une fois la cérémonie terminée, les têtes d’affiche danseraient du crépuscule à l’aube, fermant chaque jour à 5h30 du matin. Avec près de deux ans pour Insomniac pour planifier cet anniversaire et en faire le week-end le plus mémorable pour leurs têtes d’affiche, la production de l’événement a fait d’EDC Las Vegas 2021 le meilleur festival auquel j’ai assisté.

Les participants devaient présenter une preuve de vaccination ou des résultats de test COVID-19 négatifs au moins 72 heures avant leur arrivée à EDC. Maintenant, la question est, ont-ils vraiment vérifié la vaccination et les tests appropriés ?

J’avais acheté un laissez-passer de navette de premier ordre pour le week-end. Un laissez-passer de navette de premier ordre a une heure de prise en charge et une heure de départ du festival. De plus, avec le pass navette Premier, un contrôle de sécurité a été effectué avant de monter dans une navette afin qu’à votre arrivée au festival, vous soyez déjà autorisé à entrer dans le lieu.

Le premier jour, j’ai été ravi de la minutie avec laquelle l’équipe vérifiait la vaccination et les tests. L’équipe de sécurité a pris son temps pour vérifier les sacs et les affaires de tout le monde. Certaines personnes en ligne étaient frustrées qu’il ait fallu un peu plus de 30 secondes pour être autorisées par la sécurité. Mais, j’ai apprécié cela pour assurer la sécurité de tous entrant dans le festival.

Une fois que votre vaccination ou votre test a été examiné, vous avez reçu un bracelet indiquant spécifiquement que vos exigences ont été vérifiées. C’était quelque chose que vous deviez porter tout au long du week-end si vous utilisiez la navette. Même avec ce bracelet, ils ont continué à effectuer le même contrôle de vaccination et de test chaque jour, ainsi qu’un contrôle de sécurité approfondi. Un bonus à cette navette de premier plan était un sac banane EDC 2021, et ils ont également fourni des bouteilles d’eau et des collations à ceux qui faisaient la queue.

C’était mon expérience avec la première navette, même si la sécurité était censée être une expérience différente pour les festivaliers entrant dans la salle par les portes d’entrée standard. Les participants ont exprimé en ligne qu’ils pensaient que la sécurité aurait pu être plus stricte et vérifier tout le monde plus qu’eux.

En entrant sur le terrain du festival, j’ai été époustouflé par tout ce qui se passait à la fois. Les invités ont pu se promener dans Memory Lane, une allée avec des écrans lumineux pour se promener et voir les faits saillants de l’histoire d’EDC. Comme il s’agissait de la 10e édition de l’EDC au Las Vegas Motor Speedway, ils avaient décidé d’étendre l’utilisation des terrains du site.

Il y avait huit scènes, plusieurs chariots d’art avec des artistes se produisant dessus, des artistes de théâtre parcourant le festival et de nombreuses attractions pour les têtes d’affiche. Les files d’attente à chaque scène étaient, en quelque sorte, organisées par catégories pour des sous-genres distincts. au sein de l’EDM. Le kineticFIELD était accablant de vivre la première heure. Je n’ai jamais connu une scène aussi grande avec autant de choses à absorber.

Ce n’était pas seulement une scène ordinaire avec un écran géant. Il y avait de belles sculptures d’art et le grand hibou avec des yeux pour écrans qui se déplaçaient parfois au rythme de la musique. À ce stade, vous pouviez également assister au magnifique spectacle de drones qui a fasciné tout le monde dans la foule, ce qui a été un moment fort du week-end.

Plus de 600 drones ont illuminé le ciel à l’occasion du 25e anniversaire. J’espérais qu’Insomniac inclurait cela pour EDCLV car j’avais eu un avant-goût du spectacle de drones au Day Trip Festival en juillet.

En survolant le kineticFIELD, vous trouverez le spectacle de drones suivi du célèbre feu d’artifice d’EDC. La combinaison des deux était vraiment magique. J’avais presque l’impression d’être à Disneyland en train de regarder le feu d’artifice (mais encore mieux). Chaque jour, il y avait une nouvelle bande-son organisée pour le spectacle de drones. C’était un excellent moyen de changer le rythme et de ne pas fatiguer les gens du spectacle dès le troisième jour. Les drones illustreraient les différentes étapes et thèmes qui ont été utilisés tout au long de l’histoire d’EDC.

Merci pour cette première nuit vraiment transformatrice !❤️ Veuillez rentrer chez vous en toute sécurité et reposez votre esprit pour le jour 2.🌈⚡️ #EDCLV2021 ID DE PISTE : Jason Ross & Blanke – One More Day ft. Chandler Leighton pic.twitter.com/u6bZgI585z – EDC Las Vegas (@EDC_LasVegas) 23 octobre 2021

Différent des belles sculptures de la scène kineticFIELD, une scène s’est imposée comme la plus immersive pour les têtes d’affiche. La scène circuitGROUNDS a été percutante avec sa structure immersive.

Avec une scène arrondie et des écrans tout autour, il n’y avait pas d’échappatoire à la musique et aux visuels de cette scène. Ils avaient amélioré l’ensemble par rapport à leur configuration de 2019. Insomniac innove en permanence avec sa production à chaque festival pour assurer les expériences les plus améliorées pour ses têtes d’affiche et suivre la technologie avec ses scènes.

Les technologies innovantes et les sponsors qui ont amélioré l’expérience des participants ne manquaient pas du tout. EDC s’est associé à Coinbase et disposait d’une configuration immersive pour s’engager dans l’espace NFT.

Alors que les NFT continuent de croître dans la culture des arts et du divertissement, avoir Coinbase au festival pour s’engager avec les têtes d’affiche était une évidence. Les participants ont pu visiter la tente Coinbase et rechercher un nouveau NFT chaque jour. Parallèlement à cela, les participants ont pu réclamer leur propre 25e anniversaire et une pièce NFT pour commémorer ce moment monumental de l’histoire d’EDC.

De plus, avec la montée du métaverse, EDCLV 2021 est devenu le premier festival de musique à s’associer à Roblox et a permis aux gens d’assister au festival via le métaverse. L’espace s’appelait World Party, et les fans ont apprécié les décors sur les scènes virtuelles pour le week-end EDC. Plus de 50 représentations ont été présentées à la World Party, soit seulement un quart de la programmation en personne de plus de 200 artistes. Au sein de cette fête dans le métaverse, Roblox a imité une version numérique de zones spécifiques du festival. Par exemple, vous pouvez trouver l’étape circuitGROUNDS, l’étape cosmicMEADOW, le Camp EDC, etc.

Non seulement vous pouviez assister à des décors virtuels dans Roblox, mais les invités pouvaient également gagner des marchandises réelles et virtuelles dans le jeu. Cela élargit la portée et les participants potentiels aux futurs événements EDC ou aux événements Insomniac en général. Pour capitaliser encore plus sur l’élargissement de l’audience d’EDC Las Vegas, le livestream du week-end a été quelque chose qu’Insomniac a continué d’avoir au fil des ans. Je le sais de première main car j’ai regardé les diffusions en direct au fil des ans avant d’assister à cette année pour la première fois.

Les organisateurs d’événements devraient prendre note de la progression qu’Insomniac continue de faire pour s’impliquer dans les technologies émergentes et dans l’espace musical et artistique. Ce fut une année importante pour EDC, non seulement son 25e anniversaire, mais aussi le plus grand festival d’Insomniac après une année difficile pour la musique en direct face à la pandémie.

La production a été un succès hors du parc, et je suis sûr qu’avec EDC Las Vegas 2022 à venir en mai, il y aura beaucoup plus de technologies et d’expériences améliorées pour les têtes d’affiche.

Insomniac a déjà mis en vente des billets pour EDC Las Vegas 2022 lors de sa saison d’origine en mai. Grâce à mon expérience cette année et à l’absence de problèmes de sécurité ou de retards de transport, je suggérerais la commodité de payer pour le système de navette qu’ils ont mis en place. Pour tous les festivals auxquels je suis allé, le transport avec la navette a été le plus fluide que j’ai rencontré.

Je ne serais pas surpris de voir l’inclusion et la priorisation de l’implication de plus de technologies et d’expériences immersives pour les festivaliers avec d’autres grands festivals à venir en 2022. Plus encore, je suis impatient de voir les progrès et les étapes que les organisateurs d’événements prendront après avoir envisagé et passer en revue les progrès réalisés par Insomniac cette année avec EDC Las Vegas 2021.