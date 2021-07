Eddie Bauer entre dans le jeu de la location avec Arrive Outdoors – WWD

Eddie Bauer a sauté dans l’arène de la location.

La marque, qui a récemment été achetée par Authentic Brands Group, et SPARC, son partenariat avec Simon Property Group, a lancé mardi un programme de location de matériel via Arrive Outdoors, une entreprise de location de matériel de camping et de produits de plein air. Le programme est conçu pour rendre le plein air accessible aux personnes qui souhaitent sortir, mais qui n’ont peut-être pas l’équipement nécessaire.

Les clients peuvent se connecter sur le site Web de la marque et réserver des vêtements et des équipements pour hommes et femmes tels que des sacs à dos, des tentes abris solaires, des sacs de couchage et des lampes frontales pour un nombre de jours spécifique. La commande est ensuite envoyée via FedEx à leur domicile, bureau ou hôtel ou peut être récupérée dans les installations FedEx locales. Une étiquette de retour gratuite est incluse avec chaque commande qui doit être déposée dans un bureau FedEx lors du retour.

Un sac de couchage en duvet peut être loué à 13,50 $ par jour, une tente Olympic Air à 21,50 $ par jour, des tongs à 2 $ par jour, une chaussure de randonnée pour hommes à 9 $ par jour et un anorak léger pour femme à 3,50 $ par jour.

Eddie Bauer n’est pas la seule marque de plein air à adopter le marché de la location comme moyen d’adopter un modèle circulaire et d’étendre le style de vie des produits. REI, Patagonia et d’autres proposent des versions de programmes de location ou vendent des produits d’occasion afin d’encourager davantage de personnes à sortir ou de séduire ceux qui vivent dans de petits appartements dans des zones urbaines où le stockage de matériel n’est pas pratique.

« Les consommateurs exigent de plus en plus la commodité et la simplicité dans de nombreuses facettes de leur vie – et l’expérience Eddie Bauer Gear Rental leur offre exactement cela », a déclaré Rachelle Snyder, directrice générale et cofondatrice d’Arrive Outdoors. « Que les consommateurs cherchent à essayer les produits Eddie Bauer avant d’acheter ou qu’ils aient simplement besoin d’une tenue pour un besoin ponctuel, la location est une excellente option. Nous sommes fiers de nous associer à Eddie Bauer pour aider à apporter leur vision de fournir un moyen premium, pratique et accessible de découvrir leurs produits. Non seulement ce modèle élargira la base de consommateurs de la marque, mais il aidera à ouvrir la voie vers une économie plus circulaire et plus durable pour tous les détaillants.

Arrive Outdoors travaille également avec d’autres marques, notamment Columbia Sportswear, Oakley, Smartwool, The North Face et d’autres.