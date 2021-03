Eddie Cibrian dit qu’il, LeAnn Rimes ne reviendra pas à la télé-réalité

Eddie Cibrian et LeAnn Rimes a laissé la télé-réalité derrière lui en 2014 et l’acteur n’est pas sûr de revenir un jour.

Parler avec Nous hebdomadaire pour promouvoir son rôle sur Netflix Confort campagnard, l’homme de 47 ans a évoqué la possibilité d’autoriser les caméras à rentrer chez lui.

«Je ne pense pas», a-t-il déclaré sur le podcast «Watch With Us». «Je veux dire, à l’époque où nous avons décidé de faire quelque chose comme ça, vous savez, nous voulions faire quelque chose d’un peu ironique – une sorte de se moquer de certaines choses. C’était bien pour cette époque, mais je ne vois pas que cela se reproduise avec nous. Bien que, dans d’autres genres, peut-être.

Cibrian a poursuivi en expliquant à Nous, «Peut-être qu’il y a quelque chose pour HGTV ou quelque chose dans ces lignes, vous savez? Peut-être aller aider d’autres personnes à faire certaines choses ou des trucs comme ça. Peut-être trouver des idées et produire des trucs. «

Le Prendre deux alun a dit qu’il n’y aura certainement pas de suivi pour LeAnn et Eddie, ni lui et Rimes, 38 ans, ne sauteront dans un Vraies femmes au foyer franchise comme son ex-femme, Brandi Glanville, a fait.

« Une sorte de suivi de style docu ou quelque chose comme nous l’avons fait avant, je ne vois pas cela se produire », a déclaré Cibrian Nous.

Les fans qui espèrent que lui et le musicien apparaîtront à nouveau ensemble à l’écran ont cependant de la chance. Le chanteur de «How Do I Live» fait une apparition Confort campagnard, que Netflix a taquiné dans la bande-annonce.

« Caryn Lucas, notre [showrunner], a appelé et a dit: « Hé, nous avons cette partie. Nous pensons que LeAnn serait parfait pour cela. Pensez-vous qu’elle voudrait le faire? », Se souvient Cibrian. «Et elle a déjà été sur le plateau et elle a en quelque sorte – elle a vu comment c’était. Comment nous nous entendions tous et comment tout le monde était gentil et amusant. … Alors je lui ai demandé: « Hé, tu sais, Caryn veut savoir si tu aimerais jouer un rôle dans la série. » et elle a dit: «Oh, j’adorerais». Et c’est comme ça que ça a vu le jour – assez organique.

Il a noté que «c’est très amusant» de travailler avec sa femme. Rimes a été très occupée – en plus d’être invitée dans la série humoristique de son mari, elle est apparue sur Le chanteur masqué en 2020 et a été couronné vainqueur en décembre.

Cibrian et Rimes se sont rencontrés sur le tournage de Aurores boréales en 2009, alors qu’ils étaient tous les deux mariés à d’autres personnes. Ils se sont mariés en 2011.

Cibrian partage deux fils: Mason, 17 ans, et Jake, 13 ans, avec Glanville, 48 ans.

Avec le reportage d’Emily Longeretta

