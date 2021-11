Eddie Gray dit que Leeds a un joueur qui peut « faire tourner un match en dix secondes »

Photo de Stephen Pond/.

Eddie Gray a affirmé que Raphinha pouvait « faire tourner un match en dix secondes » pour Leeds United, comme il l’a dit au podcast officiel du club.

La légende d’Elland Road a déclaré que Raphinha est un » bonus » pour Leeds et une raison pour laquelle le club ira bien s’il reste en forme.

ANTONIO CONTE SERA UNE CATASTROPHE DES SPURS.

BridTV

6326

ANTONIO CONTE SERA UNE CATASTROPHE DES SPURS.

892108

892108

centre

13872

Raphinha a marqué la dernière fois lorsque Leeds a battu Norwich City 2-1 à Carrow Road.

Lorsque la star brésilienne, Kalvin Phillips et Patrick Bamford sont tous dans le XI, cela rend les fans de Leeds moins nerveux et plus optimistes de pouvoir gagner des matchs régulièrement.

On pourrait faire valoir que le filou aux pieds légers est en train de devenir rapidement le joueur le plus important de Leeds, c’est probablement un mélange entre lui et Phillips.

Quoi qu’il en soit, Gray aime ce qu’il voit de Raphinha, car il l’a félicité pour l’impact qu’il a sur le côté.

« Vous avez toujours une chance de gagner un match lorsque Raphinha joue », a déclaré Gray.

«Il peut tourner un match en dix secondes, ce qu’il a fait (contre Norwich). Il a merveilleusement bien pris son but.

« Alors, c’est un bonus pour nous. Le reste des joueurs, quand vous entrez dans un jeu et que vous avez un joueur comme ça, vous savez si vous le gardez serré et que vous ne concédez pas, alors vous avez toujours une chance de gagner le jeu si vous avez quelqu’un comme Raphinha de ton côté.

« Donc, il est en grande forme, je pense. C’est un gros plus pour l’équipe. Il marque des buts. Il crée des problèmes pour l’opposition. Tant qu’il reste en forme, tout ira bien.

Photo de Stu Forster/.

Ce n’est pas seulement sur le circuit domestique que Raphinha s’épanouit car il montre désormais sa valeur pour son pays.

Il a récemment remporté sa première sélection de sélections au Brésil, et déjà, l’ailier a des buts et des passes décisives à son actif.

Lorsque vous attirez l’attention et les louanges de Ronaldinho, vous savez alors que vous faites quelque chose de très bien.

Quoi qu’il en soit, plus Raphinha continue de monter rapidement, plus l’argument pousse vers la possibilité qu’il ait été la meilleure signature de Marcelo Bielsa.

Dans d’autres nouvelles, rapport: le club craint que Conte demande à Tottenham de signer la star de 62 000 £ par semaine que Newcastle veut également