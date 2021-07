Eddie Hall a fait tomber le médaillé olympique de ses pieds avec une grosse main droite et a révélé le régime derrière la transformation du corps pour le combat de Hafthor Bjornsson avant la blessure

Avant qu’une blessure ne l’exclue d’un combat contre Hafthor Bjornsson, Eddie Hall entrait dans l’esprit olympique. Sorte de.

L’ancien homme le plus fort du monde s’était entraîné pour son match de boxe avec Thor, alias “The Mountain” de Game of Thrones, et avait perdu beaucoup de poids dans le processus.

@eddiehallwsm

Hall a perdu du poids pour son match de boxe et a affiché une silhouette plus mince de ses jours d’homme fort

Cependant, un biceps détaché l’a forcé à se retirer du combat – surnommé le « plus lourd de l’histoire de la boxe » – et il espère maintenant entrer sur le ring en 2022.

Avec un poids d’environ 160 kg, il pèse environ 36 kg de moins qu’en 2017.

Et pour montrer sa préparation pour son incursion dans la boxe, ‘The Beast’ a filmé des vidéos plus tôt cette année avec l’ancien gymnaste olympique Nile Wilson, où Hall a montré la puissance dont il dispose.

Wilson, qui a créé l’histoire à Rio 2016 lorsqu’il est devenu le premier Britannique à remporter une médaille olympique à la barre horizontale, remportant le bronze, a posté une vidéo sur son compte Instagram de lui prenant une série de coups de poing, tout en portant un garde du corps de Hall.

Après s’être relevé de la toile, il a écrit: “Prendre le coup le plus dur au monde @eddiehallwsm .. **Avertissement** Personne (moi) n’a été blessé pendant le tournage de ce contenu.

“Mon conseil est de rester loin de cet homme.”

Instagram – Nilemw

Hall a filmé une série de vidéos avec l’ancien gymnaste olympique Nile Wilson

Hall a révélé, dans une vidéo séparée avec Wilson, ce qu’implique sa routine quotidienne alors qu’il réduit avant leur septembre.

“La première chose le matin est une boisson protéinée”, a-t-il expliqué. «Je fais une course d’un kilomètre et demi, je remonte et j’ai 200g de saumon fumé, trois œufs brouillés, un morceau de pain au levain et un bol de Rice Krispies.

« Ensuite, je vais descendre et faire un entraînement de musculation de deux à deux heures et demie. Pendant cette séance d’entraînement, j’aurai quelques litres de jus de canneberge, un autre shake protéiné, de la banane et peut-être un sac de bœuf séché.

« 12 heures, c’est le déjeuner. Il s’agit généralement de poulet, de riz et de légumes. Je vais me coucher et dormir une heure et demie.

« Ensuite, je prendrai un deuxième déjeuner, composé d’un shake protéiné, de quelques barres d’avoine et d’une banane.

YouTube – Le Wilsonator

Eddie Hall mange environ 7 000 calories par jour

«Je vais faire une heure à une heure et demie de boxe, juste après la boxe, j’aurai un autre shake protéiné, une barre d’avoine et une banane.

« Ensuite, je suis à la maison et je vais faire de la physiothérapie pendant une heure. Un autre shake protéiné puis j’irai au spa pour un traitement chaud/froid. Sauna, bain glacé et tout ça pendant encore une heure.

«Mon thé est normalement du poulet, du riz et des légumes. Si j’ai faim après cela, ce que je fais, j’essaie d’être sage et de prendre un shake protéiné, mais parfois je prends les brownies MyProtein ou les barres d’avoine, parfois c’est un peu plus propre.

« Parfois, je prends un shake protéiné au lit avec moi. J’ai six ou sept shakes protéinés par jour.

«À l’heure actuelle, je mange 6 000 à 7 000 calories par jour et ce n’est rien comparé aux jours d’homme fort. Je faisais 12 000 calories.

Hall et Thor se sont tous deux entraînés intensivement pour leur combat dans le but de régler leur querelle.

Le bœuf apparent a commencé lorsque Hall a remporté l’homme le plus fort du monde 2017, alors que Bjornsson accusait le Britannique de tricherie lors de la Viking Press.

Cependant, les preuves vidéo téléchargées sur la chaîne YouTube de Hall semblent rejeter les allégations de l’Islandais.

La paire avait espéré régler leurs différends sur le ring en septembre, mais cela devra maintenant attendre.