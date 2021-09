Eddie Hall admet que Hafthor Bjornsson «pourrait être battu» par le nouvel adversaire Devon Larratt avec un entraînement de lutteur de bras dans le gymnase de la légende de l’UFC Georges St-Pierre

Eddie Hall a admis qu’il était surpris par le choix de l’adversaire de Hafthor Bjornsson après que leur combat ait été reporté à l’année prochaine.

Hall a arraché son biceps de l’os et a dû être opéré, ce qui signifie que leur affrontement sur le ring de boxe en septembre a dû être repoussé.

Hall a rendu son verdict sur le prochain adversaire de Thor

Thor voulait toujours un nouvel adversaire et affrontera la star du bras de fer Devon Larratt à Dubaï le 18 septembre.

L’ancien Hall des hommes les plus forts du monde et Thor s’affronteront toujours une fois que le premier sera de nouveau en pleine forme physique, probablement en mars 2022.

Donnant sa réaction à la nouvelle, The Beast a déclaré sur YouTube : « Honnêtement, je ne l’ai jamais vu venir. Je dirai ça. J’étais très aléatoire. Devon Larratt est l’actuel champion du monde de bras de fer, je pense.

«Un grand gars fort et je connais Devon, je suis sûr que c’est un ancien Pat et qu’il a été dans l’armée pendant une vingtaine d’années, donc il n’est pas étranger au danger. Prêt pour une ferraille.

«Je pense que Devon a eu beaucoup plus de combats dans sa vie. Je l’ai rencontré, je lui ai parlé et je me suis entraîné avec lui. Je pense qu’il est habitué à cet environnement et à cette pression d’être devant des foules avec des trucs de bras de fer.

La transformation corporelle de Thor a été assez remarquable alors qu’il se prépare à poursuivre sa carrière dans la boxe

« La première chose qui m’est venue à l’esprit, c’est que Devon n’a fait aucun entraînement de boxe depuis au moins 15 ans.

« Il n’a fait que du bras de fer, mais il a un préavis de six semaines, peut-être moins.

«Je pense que Devon pourrait le battre, vraiment.

«Avec la boxe, vous devez être en forme ou vous êtes foutu. C’est la seule chose qui va le décevoir. Il aura l’agressivité, il est allé au même gymnase que Georges St-Pierre, il a emménagé là-haut pour les six prochaines semaines.

“Vous n’allez pas apprendre autant en six semaines et vous n’allez pas vous mettre en forme en six semaines. Il a deux gros défauts là-bas.

« Devon peut prendre un coup et il peut donner un coup. Va-t-il battre Thor ? Grand point d’interrogation qui est.

Hall a déplacé près de 40 kg lors de sa transformation d’homme fort en boxeur

Hall a subi une opération au biceps après la blessure et a fait son chemin jusqu’à ce qu’il puisse reprendre l’entraînement complet.

Dans la même vidéo sur YouTube, il a fait le point sur son statut.

Il a déclaré : « Cela fait quatre semaines aujourd’hui que j’ai eu le biceps réattaché et la cicatrice est belle maintenant. Ça fait du bien, j’ai retrouvé tout mon mouvement.

« Dans deux semaines, j’ai un tomodensitogramme pour m’assurer que le tendon est lié à l’os. Je dois y aller doucement pendant encore au moins deux semaines.

« Une fois que ce scan est revenu et qu’il est entièrement lié à l’os à 100 %, je peux revenir là où j’étais assez rapidement.

« Je n’ai pas licencié l’entraînement. J’ai couru, nagé et j’ai fait de la boxe armée. J’ai fait autant de force et de conditionnement que possible.

« J’ai eu une semaine de congé après l’opération. Oui, cela a endommagé mon entraînement mais ce n’est pas la fin du monde. Je peux en revenir assez rapidement. Je suis confiant que je vais revenir à mon état normal assez rapidement.

