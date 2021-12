Eddie Hall met 11 livres à Noël après s’être fait dire qu’il peut « manger ce qu’il veut », mais il est de retour à l’entraînement pour le combat contre Hafthor Bjornsson

La plupart d’entre nous ont tendance à se faire plaisir pendant la période de Noël et à ne pas se soucier de ce que nous mangeons – Eddie Hall n’était pas différent.

L’ancien boxeur devenu l’homme le plus fort du monde a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait pris quelques kilos le week-end de Noël.

@eddiehallwsm

Hall a toujours l’air déchiré malgré avoir pris quelques kilos à Noël

La bête a subi une transformation impressionnante d’homme fort prêt à avoir un corps digne d’un ring de boxe.

Son nutritionniste lui a dit qu’il pouvait manger ce qu’il voulait et a dit que c’était exactement ce dont son esprit et son corps avaient besoin.

Mais comme beaucoup d’entre nous le ressentiront lorsque nous reprendrons enfin l’exercice… Hall a admis que la première manche était difficile.

En publiant une photo sur Instagram, Hall a écrit : « 5 kg / 11 lbs pendant le week-end de Noël !!!

« Pensé à 163 kg aujourd’hui et il est juste de dire que la course a été un peu plus difficile ce matin, mais l’entraînement des jambes était un jeu d’enfant 🤣

Hall a subi une transformation remarquable alors qu’il se prépare à combattre Thor

« Mon nutritionniste m’a dit que je pouvais manger et boire ce que je voulais… Eh bien, après un an de poulet, de riz et de légumes, je pense que mon corps et mon esprit en avaient besoin ! ??

« J’espère que tout le monde s’est bien amusé et a passé du bon temps en famille. »

Hall se prépare pour son combat avec son rival Hafthor Bjornsson, qui doit avoir lieu en mars 2022.

La paire devait s’affronter sur le ring en septembre, mais une blessure au biceps a forcé cela à être repoussé à l’année prochaine.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org