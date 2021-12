Eddie Hall prend une énorme photo du corps et ne bronche même pas alors que The Beast montre une impressionnante transformation de boxe de 40 kg en préparation pour Hafthor Bjornsson

La transformation d’Eddie Hall d’homme fort en boxeur a été impressionnante et il a montré à quel point il était préparé.

L’ancien homme le plus fort du monde se prépare à affronter son rival Hafthor Bjornsson sur le ring l’année prochaine.

Youtube

Hall semble prêt à entrer dans le ring de boxe avec Thor

Ils devaient se battre en septembre, mais Hall a subi un biceps détaché et cela a repoussé les plans de quelques mois.

La bête a remanié sa routine d’entraînement et son régime alimentaire, ce qui lui a permis de perdre environ 40 kg – et possède désormais un cadre beaucoup plus mince.

Non seulement il a un nouveau physique, mais il a l’air d’être prêt à tout ce que Thor peut lui lancer sur le ring.

Hall et Thor semblent prêts à se rencontrer sur le ring l’année prochaine

Les boxeurs entraînent leurs abdominaux et leurs muscles abdominaux pour pouvoir absorber les coups corporels – Tyson Fury a récemment publié sa routine extrême qui impliquait de lancer un médecine-ball dans son ventre.

Hall invite régulièrement des célébrités et des athlètes de renom à essayer sa routine d’entraînement et il a montré à quel point il peut prendre un coup de poing.

L’athlète d’ultra-endurance Ross Edgley, qui a nagé 1 780 milles autour des îles britanniques, a été invité à frapper Hall aussi fort qu’il le pouvait dans le ventre.

@eddiehallwsm

Hall a subi une transformation remarquable

Edgley a progressivement augmenté son pouvoir à 100 %, et la Bête a à peine flanché dans la vidéo qu’il a publiée sur YouTube.

Hall a ajouté que rien ne l’avait encore « abattu » et qu’il n’avait même pas été essoufflé par les tirs pris en sparring.