Eddie Hall raille Hafthor Bjornsson «effrayé» et double le pari pour leur combat tant attendu

Eddie Hall a doublé son pari sur Hafthor Bjornsson alors qu’il accusait son rival d’avoir peur.

La Bête a proposé à Thor le mois dernier que le perdant fasse un don de 100 000 $ à une œuvre caritative, tout en profitant de l’occasion pour ridiculiser sa technique.

Hall avait un message pour Thor dans sa dernière vidéo

Hall a également affirmé avoir une taupe dans le camp de la star islandaise et ne s’inquiétait de rien de ce qu’il avait vu jusqu’à présent.

Thor, qui a joué The Mountain dans Game of Thrones, n’a pas répondu et l’homme fort britannique a émis une nouvelle proposition.

Dans un clip YouTube, il a déclaré : « Hé les gars, je voulais juste vous donner une petite mise à jour. Cela fait une semaine que j’ai fait ce pari de charité à Thor.

« Juste pour rappeler à tout le monde, le pari était que s’il me bat, je paierai 100 000 $ à son choix d’association caritative.

« Si je le bats, il devra payer 100 000 $ à l’association caritative de mon choix.

«Eh bien, cela fait plus d’une semaine et il m’a ignoré et j’ai entendu dire par un ami commun qu’il ne voulait pas conclure l’affaire parce qu’il avait peur de perdre, ce que je ne lui en veux pas.

Hall et Thor semblent prêts à se rencontrer sur le ring l’année prochaine

«Je veux vous faciliter un peu les choses, Thor, et s’il vous plaît, tout le monde fait pression sur lui maintenant, donc le nouvel accord est que si je vous bats, vous devrez payer 100 000 $ à mon choix d’organisme de bienfaisance.

« Si vous me battez, je paierai 200 000 $ à l’organisme de bienfaisance de votre choix. Allez, ne m’ignore pas, c’est par charité.

« Nous demanderons au promoteur de l’écrire dans le contrat, donc il n’y a pas moyen de s’en sortir.

« Tout le monde met la pression sur Thor maintenant, ne m’ignore plus. Faisons quelque chose de bien pour la charité.

Hall est très confiant qu’il battra Thor

Il semble que la paire se rencontrera enfin sur le ring en mars après que leur combat ait été retardé.

Hall a subi un décollement du biceps qui a nécessité une intervention chirurgicale et a forcé le report de leur affrontement de septembre.

Aucune date officielle n’a été confirmée, mais leur rivalité sera finalement réglée en 2022.