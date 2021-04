Eddie Hall répond aux critiques de Joe Rogan sur sa technique de boxe et espère que ces clips Instagram donneront plus de confiance à Hafthor Bjornsson

Eddie Hall espère Hafthor Bjornsson est bercé par un faux sentiment de sécurité en regardant de courtes rafales de son combat en ligne.

Hall répondait aux critiques de sa technique de Joe Rogan avant son combat de boxe avec son rival Thor plus tard cette année.

@eddiehallwsm

Hall a montré sa transformation corporelle impressionnante sur Instagram alors qu’il se prépare pour le combat

Les anciens hommes forts se sont entraînés pour le « combat le plus lourd de l’histoire de la boxe », qui aura lieu à Las Vegas en septembre.

Cependant, dans un épisode de son podcast, Rogan et son invité, la légende du CrossFit Mat Fraser, ont regardé des images des récents entraînements de boxe de Hall.

Rogan n’a pas été trop impressionné par ce qu’il a vu.

L’expérience Joe Rogan

Après avoir regardé de nombreuses séries de boxe et d’arts martiaux, Rogan a parlé de la technique de Hall et n’a pas été impressionné.

«Ce n’est pas bon», dit-il. «Tout de suite, nous constatons que nous avons un réel problème. Ouais, c’est terrible. Il est très rudimentaire, mais vous voyez aussi que son corps est très raide.

«En le regardant s’entraîner là-bas, il ne bouge pas si bien… C’est super raide. Il lance ces coups de poing avec ses bras. Ce sont des coups de poing au bras, presque comme s’il ne devrait pas frapper des choses.

Hall avait quelques choses à dire en réponse au commentateur MMA et animateur de podcast populaire.

Bjornsson est également connu sous le nom de « The Mountain » en raison du rôle qu’il a joué dans Game of Thrones

«J’adore Joe Rogan, j’aime vraiment Joe Rogan», a-t-il déclaré dans une vidéo de questions-réponses sur sa chaîne YouTube.

«Ecoute mec, les gens peuvent spéculer, ils peuvent faire des suppositions, ils peuvent deviner, ils peuvent faire ce qu’ils veulent, mais je frappe Thor. Il n’y a aucun doute dans mon esprit. Ainsi, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent.

«Je ne suis pas offensé par les propos de Joe Rogan. C’est un gars expérimenté, il sait de quoi il parle, mais il ne connaît pas le tableau complet. Vous regardez quelques clips, vous ne pouvez pas faire d’hypothèses à partir de cela.

«Cela ne me dérange pas du tout, cela ne me décourage pas», a-t-il poursuivi. «J’espère que cela donne plus de confiance à Thor, car il en a besoin. Il a de gros ennuis. Et j’adorerais toujours participer au Joe Rogan Show et lui raconter une histoire que tout le monde pourra entendre.