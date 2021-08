Eddie Hall reprendra l’entraînement la SEMAINE PROCHAINE après une opération réussie sur une blessure au biceps alors que le voyage pour le combat de Hafthor Bjornsson se poursuit

Eddie Hall se prépare à reprendre l’entraînement la semaine prochaine après avoir été opéré d’une blessure grave.

Hall a subi un décollement du biceps lors d’un entraînement et a été opéré il y a neuf jours pour résoudre le problème.

Hall se rétablit rapidement après avoir été opéré

Cela signifiait que son combat très attendu avec Hafthor Bjornsson a dû être reporté.

Cependant, il n’est en aucun cas annulé et devrait avoir lieu en mars 2022.

L’ancien homme le plus fort du monde Hall se remet assez rapidement de sa blessure.

Il a posté sur Instagram une mise à jour sur ses progrès.

Hall a posté une image de l’endroit où il a été opéré sur Instagram

A côté d’une photo de ses chirurgiens, il a écrit : Un grand merci à ces deux légendes pour avoir réparé mon biceps 💪 @profvanriet @theshouldersurgeon.

« 9 jours plus tard et j’utilise déjà pleinement mon bras et je peux le redresser comme avant et la cicatrice est absolument minime. L’entraînement reprend lundi.

La semaine dernière, Hall a publié une vidéo complète sur YouTube détaillant sa blessure.

Il était ÉVEILLÉ pendant l’opération et a pu raconter ce qui se passait tout au long du processus.

Hall s’est déchiré le biceps en s’entraînant pour son combat avec Thor

Hall a déclaré: «Tout ce que j’ai fait, c’est lancer un crochet paresseux, rien de trop fatiguant, et il vient de s’arracher. C’est probablement un problème sous-jacent de l’homme fort.

«La mauvaise nouvelle est que le combat va se terminer jusqu’en mars de l’année prochaine. J’ai parlé aux promoteurs.

«Le combat n’est certainement pas terminé, mais sera reprogrammé, ce dont je ne suis pas content. Je m’excuse auprès des gens qui ont payé pour des pay-per-views, des billets et des vols là-bas.

“Je m’excuse massivement, cela ne peut tout simplement pas être aidé, mais le combat est toujours en cours.”