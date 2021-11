Eddie Hall révèle des plans d’hommage pour le combat de Hafthor Bjornsson après avoir perdu son ami ‘Bazza’ au suicide l’année dernière et s’engage à soutenir des organisations caritatives

Eddie Hall s’est ouvert sur le décès de son meilleur ami ‘Bazza’ sur Instagram et a révélé le brillant hommage qu’il rendra lorsqu’il combattra Hafthor Bjornsson.

Hall aura le nom de Bazza cousu dans son short lorsqu’il affrontera Thor – probablement en mars 2022.

Eddie Hall portera un short avec ‘Bazza’ dessus

Hall a révélé à quoi ressemblera son short quand il combattra Thor

La Bête a expliqué comment son ami s’était suicidé l’année dernière – quelqu’un qui aurait été aux premières loges de son combat.

Mais l’ancien homme le plus fort du monde aura un petit morceau du vieux short de boxe de son ami avec lui sur le ring, en un hommage approprié.

Hall a exhorté ses millions d’adeptes à parler de leur santé mentale et il fera lui-même don de centaines de milliers de livres à des œuvres caritatives l’année prochaine.

Il a écrit sur Instagram : « Les shorts dans lesquels je vais me battre ont un morceau de tissu cousu dessus à partir du short de boxe d’un autre homme ! ‘BAZZA’… semble bizarre mais laissez-moi vous expliquer…

« L’homme dont je parle est Bazza… c’était mon meilleur ami, mon fan numéro un, mon frère, ma famille ! Il aurait fait n’importe quoi pour moi, n’importe quoi pour n’importe qui dans le besoin ou en difficulté dans la vie ! Et pourtant, un homme qui a tant donné de lui-même pour aider les autres, ne pouvait pas s’en empêcher.

« Il s’est suicidé le 11/07/2020, c’était l’un des pires jours de ma vie !

Hall a posté un hommage touchant à son ami Bazza sur Instagram

«Je ne veux pas expliquer comment et pourquoi, mais je dirai ceci… il a demandé de l’aide et il a été catastrophiquement abandonné par notre système de santé mentale ici au Royaume-Uni.

«La dernière conversation que j’ai eue avec lui portait sur le fait d’être aux premières loges de mon combat et à quel point il était excité et à quel point il l’attendait avec impatience. Tout comme il m’a soutenu et aidé à m’entraîner pour gagner l’homme le plus fort du monde, il a fait de même avec ma boxe et n’a jamais rien demandé en retour d’autre que de faire le voyage avec moi !

«Eh bien BAZZA mon frère, je tiens ma promesse que tu sois là, je t’emmène dans ce voyage avec moi. Tu viens sur le ring avec moi frère.

«Je fais passer un message à tout le monde en ce moment que la santé mentale est un problème grave et que nous devons tous nous unir et nous entraider. Il y a un énorme manque de financement et de sensibilisation au Royaume-Uni pour la santé mentale en ce moment et c’est quelque chose qui doit être corrigé !

Hall a promis son soutien aux organismes de bienfaisance en santé mentale

« Les gens voient comme faible de tendre la main, mais je le vois comme fort de parler aux gens, même si c’est un membre de la famille pour voir s’ils vont bien ou même un vieux copain, on ne sait jamais à quel point les gens sont seuls dans ce cas monde jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

«Prenez soin les uns des autres et de tout ce qui peut être fait pour soutenir la santé mentale, même si cela consiste à jeter 10 centimes dans un seau de charité, c’est apprécié.

« J’essaie de faire ma part aussi et je ferai un don d’au moins 400 000 $ à une œuvre de bienfaisance l’année prochaine, tout va bien – mais j’espère beaucoup plus. »

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez également appeler la ligne d’assistance CALM de manière anonyme entre 17h et minuit 365 jours par an au 0800 58 58 58 ou parler via leur chat en ligne.

Les Samaritains sont également là pour aider le 116 113.