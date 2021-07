Eddie Hall révèle le plan de match pour le combat contre Hafthor Bjornsson alors que le lieu du «match de boxe le plus lourd de l’histoire» est passé en Floride

in

Eddie Hall accélère ses préparatifs pour son combat très attendu avec Hafthor Bjornsson en septembre alors qu’il commence son camp de combat de 12 semaines.

Les deux anciens hommes les plus forts du monde régleront leur différend sur le ring et ont transformé leur corps au cours des 18 derniers mois en préparation.

Hall et Thor ont tous deux transformé leur corps pour le combat

Les deux ont perdu beaucoup de poids pour se mettre en forme pour le combat, qui devait initialement se tenir à Las Vegas, bien que Hall ait révélé que la Floride serait désormais l’hôte.

L’homme fort britannique a également dévoilé ses plans pour ses préparatifs de la rencontre, qui aura lieu les 17 ou 18 septembre.

Hall a déclaré sur YouTube: «C’est le premier jour du camp de combat de 12 semaines. Les choses s’accélèrent ou ralentissent, quelle que soit la façon dont vous la regardez.

“Pas de recul. Nous avons un plan. Un plan de combat et un plan d’entraînement. Nous avons également un camp de quatre semaines pour notre départ en Floride.

Hall a maintenant commencé son camp de combat de 12 semaines pour son combat avec Thor

«Le combat à partir de maintenant est en Floride. Las Vegas juste, je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais je ne jouerais pas au ballon.

«Je pense que cela aurait fini avec nous portant des têtes de lit, des gants de 20 onces et trois cartouches, ce que personne ne veut voir moi et Thor porter des casques – ce serait la risée.

« Il a maintenant déménagé en Floride, lieu inconnu. Quiconque a réservé ou réserve des vols pour septembre, changez-les en Floride pour 18 ou 17.

« Le camp d’un an et demi que nous venons de faire, il s’agissait de maintenir la force et la taille, tout en apprenant à boxer.

« Maintenant, vous n’allez pas apprendre à boxer en 12 semaines, il s’agit donc de s’affûter pour que l’équilibre soit parfait entre force, endurance, agilité et concentration.

« Il s’agit d’affiner le corps maintenant. »

