Eddie Hall révèle son offre de combattre Hafthor Bjornsson avec «un bras» et appelle la technique de Thor «chiens ***» dans une critique cinglante du choc de Devon Larratt

Eddie Hall a révélé qu’il avait proposé de combattre Hafthor Bjornsson avec “un bras” alors que la Bête réagissait au dernier combat de son grand rival.

Les deux anciens hommes les plus forts du monde devaient s’affronter sur le ring le week-end dernier, mais Hall a détaché son biceps il y a huit semaines.

Hall était loin d’être élogieux sur la performance de Thor

Hall a détaché son biceps à l’entraînement, ce qui a repoussé le combat

Cela a entraîné le report du combat et pourrait avoir lieu en mars 2022.

Thor a décidé d’affronter la superstar du bras de fer Devon Larratt à la place et l’a arrêté au premier tour.

Hall a posté une vidéo sur YouTube de lui-même en train de regarder le combat et de donner sa réaction.

Dans son introduction avant le début de l’action, The Beast a déclaré: “Il est facile de parler en plein dans le coin. Bien sûr, j’aurais dû être là pour combattre Thor ce week-end.

« J’ai détaché mon biceps il y a huit semaines et je suis déjà de retour sur le ring et en sparring. Je l’ai absolument dit clair et simple, noir et blanc, pour les promoteurs, je combattrais toujours Thor avec un bras.

Thor a arrêté Larratt au premier tour de leur combat

« Je l’ai dit plus d’une fois. Je comprends pourquoi je n’ai pas été autorisé à le faire.

«Évidemment, si j’avais combattu et détaché mon biceps à mi-combat, cela aurait été un désastre.

« La volonté était là de faire le combat un armé. Je crois que je peux battre Thor avec un bras.

«Les deux derniers combats que Thor a eu, à mon avis, on a dit aux combattants de se retenir et de ne pas le forcer.

“Tu peux le voir. Ils le chatouillent et chaque fois que les coups s’alignent, ils reculent.

«Ces combats pour moi sont inutiles. Vous auriez aussi bien pu avoir un chatouillement dans son gymnase à domicile et faire du sparring.

Thor a envoyé un avertissement à Hall dans son interview d’après-combat

«Ce n’était pas un avantage. À moins que vous ne soyez sur le ring avec quelqu’un qui essaie de vous prendre la tête, il n’y a aucune expérience à acquérir là-bas. C’était un peu inutile à mes yeux.

Sur Larratt, Hall a ajouté: «Je dois dire de gros accessoires à Devon Larratt. Cinq semaines de préavis pour ce combat. Il s’entend un peu, mais c’est un champion du monde de bras de fer.

“Championne phénoménale. Je l’ai rencontré en personne, je me suis entraîné avec lui et c’est un gars super sympa.

«Des boules d’acier massives s’attaquent à ce combat.

« Cinq semaines d’entraînement contre 18 mois d’entraînement, c’est beaucoup.

Hall s’est assis là et a commenté le combat, qui s’est terminé avec 20 secondes à jouer au premier tour.

Hall ne s’inquiète pas de la menace que Thor pourrait représenter

Il est sûr de s’asseoir qu’il n’a pas été impressionné par ce qu’il a vu et pense qu’il n’aura aucun problème quand ils finiront par s’affronter.

Hall a ajouté: “Pas impressionné par ça. Thor fait toutes les choses standard, au centre du ring, se déplaçant vers la droite, ce que vous faites contre un combattant orthodoxe.

« Ce jab bâclé ne se lavera pas avec moi. Il ferait mieux de repenser sa stratégie à ce sujet car cela lui causera beaucoup de problèmes.

« Il mesure la distance, mais il aide aussi l’autre combattant à mesurer la distance. C’est très idiot de faire ça.

«J’y ai vu beaucoup de coups que j’aurais pu prendre, beaucoup d’opportunités.

“Mon message à Thor est” continuez à faire ce que vous faites, car ce sont des chiens absolus *** “. Je peux vous promettre, je crois absolument à 100% que je vais gagner notre combat lorsque nous nous rencontrerons.

«Je ne sais pas quoi dire vraiment, il est tout simplement horrible. 18 mois d’entraînement et tu n’as pas fait beaucoup mieux qu’un gars avec cinq semaines d’entraînement.

