Eddie Hearn a accepté d’acheter à Derek Chisora ​​une montre Rolex Sky-Dweller pour faire du battage publicitaire contre Dillian Whyte, puis quelques heures plus tard, ils se sont bagarrés sur Gloves Are Off

Eddie Hearn a dû donner à Derek Chisora ​​une incitation financière pour promouvoir son premier combat avec Dillian Whyte en 2016.

Lorsque les deux hommes ont initialement accepté de se rencontrer, ils l’ont fait sur l’undercard de la défense du titre mondial d’Anthony Joshua contre Eric Molina.

Whyte et Chisora ​​ont partagé une épopée en 2016

Comme il ne s’agissait pas de l’événement principal, Chisora ​​a accepté un sac à main fixe et ne recevait donc aucun bonus basé sur les ventes à la carte.

Le jour de sa première conférence de presse avec Whyte, cela a conduit à un problème.

Hearn a rappelé dans des images capturées par iFL TV : « C’est une belle histoire.

« Il s’assoit sur la scène et je me dis : ‘On y va, putain de pay-per-view, vends ça sérieusement.’

« Je dis ‘Del, c’est évidemment un gros match de rancune.’

« Et il dit: ‘Ouais, je ne vais pas prendre la peine d’exagérer ce combat parce que je ne suis sur aucun de l’argent à la carte, alors nous verrons dans la nuit.’

Match de boxe

Chisora ​​s’est procuré une Rolex Sky-Dweller de Hearn

« Je me dis ‘Non, non, Del, Del.’ Je suis allé vers lui après, ‘Pourquoi as-tu dit ça?’

« Il a dit: » Non, je ne suis pas sur l’argent de la télévision, merde. «

« Je me suis dit : ‘Mais tu es payé, tu dois dire quelque chose.’

« Il est venu [points at wrist], ‘Donnez-moi cette montre.’

« Je suis allé, ‘F*** off est-ce que je te donne cette montre.’

« Il a dit: » Donne-moi cette montre et je vais faire un battage médiatique. «

« J’ai dit: » Non, va te faire foutre. «

Chisora ​​a jeté de l’eau sur Whyte, provoquant une bagarre sur les gants sont éteints

« Alors il a dit, ‘Oh, ne t’inquiète pas pour ça.’

« J’ai dit: » Je vais vous dire ce que je vais faire – vous faites 400 000 achats, je vais vous acheter un Sky-Dweller. «

« Il a dit : « D’accord, regardez-moi partir ».

« Directement dans les studios Sky Sports, la prochaine chose qu’ils roulent sur le sol. »

Whyte et Chisora ​​se sont bagarrés lors du tournage de l’émission Sky Sports Gloves Are Off le même soir.

Chisora ​​a également lancé une table à Whyte lors de la conférence de presse de la dernière semaine de combat.

Sur le ring, le combat s’est avéré être un classique avec Whyte remportant une décision partagée controversée.

