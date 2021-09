Eddie Hearn a rappelé à Harry Kane qu’il pensait que la star de Tottenham et de l’Angleterre ” n’y arriverait pas ” après le prêt de Leyton Orient et a déclaré qu’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk pourrait laisser un héritage aux Spurs

Eddie Hearn a révélé qu’il avait récemment rappelé à l’attaquant de Tottenham et de l’Angleterre Harry Kane qu’il pensait qu’il “ne couperait jamais la moutarde”.

Hearn a été un match régulier au Tottenham Hotspur Stadium avant le combat d’Anthony Joshua avec Oleksandr Usyk.

.

Kane a prouvé que Hearn avait tort depuis un prêt en 2011

Le combat pour le titre des poids lourds aura lieu dans l’impressionnante arène, où Kane se trouve généralement en train de marquer des buts.

Les Spurs sont un club avec lequel Hearn a eu des liens dans le passé, ayant déjà eu un abonnement de saison à White Hart Lane.

Et tout en aidant son père Barry à Leyton Orient, la partie est de Londres a conclu plusieurs accords de prêt avec leurs voisins.

Kane était l’un des joueurs que The O’s a débarqués et en 2011, il a réussi cinq buts en 18 matchs à Brisbane Road.

. – .

Le prêt de Kane à Leyton Orient remonte à dix ans

Hearn, cependant, n’était pas trop impressionné à l’époque et ne pensait pas qu’il y arriverait – une prédiction qui s’est avérée insensée au fil du temps alors que l’Anglais de 28 ans poursuit les records de buts et dirige le pays.

Hearn a déclaré au podcast Fighting Cock : « Ironiquement, [my dad] était un fan des Spurs quand j’étais enfant, j’y ai aussi fait un petit passage.

«Mon père a passé un accord avec quelqu’un sur quelque chose et nous nous sommes retrouvés avec quatre billets de saison des Spurs à la place dans le cadre de l’accord et il me l’a donné et j’avais l’habitude d’y aller avec les combattants.

«Je suppose que j’avais 14 ou 15 ans, il y a environ 27 ans. J’étais là-bas pendant environ quatre saisons et puis, évidemment, mon vieil homme a acheté Leyton Orient, alors j’ai commencé à rentrer chez moi et à aller à chaque match là-bas.

.

Hearn a préféré Andros Townsend, un habitué de talkSPORT maintenant, à Kane

“Au fur et à mesure que cela se développait, nous travaillerions avec les Spurs avec Harry [Redknapp] amener quelques jeunes joueurs. Tom Carroll et Andros Townsend, et le célèbre Harry Kane, que j’ai vu l’autre jour et lui a rappelé que lorsqu’il était à Orient, nous ne pensions pas qu’il y arriverait un jour.

“Il est revenu et nous nous sommes dit ‘Andros Townsend, wow, il peut jouer, il est rapide et Harry Kane, c’est un jeune homme adorable mais il ne va probablement pas couper la moutarde’. Et il devient l’un des plus grands attaquants anglais de tous les temps.

Et avant l’énorme combat Joshua contre Usyk, Hearn estime que cela pourrait aider à créer un héritage pour Tottenham.

Parlant de l’accord pour le combat, il a ajouté: “Je ne pense pas que cela va changer l’avenir financier du club de football de Tottenham Hotspur, mais ce qu’il va faire, c’est, espérons-le, réussir financièrement pour eux, mais aussi créer un héritage pour le club.

Salle d’allumettes

Joshua espère porter le coup final contre Usyk au stade de Tottenham

«Si nous obtenons un combat comme Joshua contre Klitschko, on se souviendra toujours de cela au Tottenham Hotspur Stadium.

«Et aussi, en passant, tous les fans de sport du monde, dans tous les pays du monde, vont regarder ce combat depuis le stade de Tottenham.

“Mon père a fait Eubank vs Watson à l’ancien White Hart Lane, il y a 30 ans, nous avons donc un peu d’héritage là-bas [and Bruno vs Bugner] c’était son tout premier combat.

“Je lui enlève toujours le mickey que je pense que 20 000 sont allés à chacun de ceux-ci et que j’en ai 70 000 à venir samedi.”

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ ANTHONY JOSHUA À 25/1 POUR BATTRE OLEKSANDR USYK OU 60-1 POUR GAGNER DANS LES TOURS 1-6

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici