Eddie Hearn annonce un accord révolutionnaire pour quitter Sky Sports et faire passer la boxe britannique stable à l’application de streaming DAZN

Eddie Hearn a annoncé qu’il s’apprêtait à quitter Sky Sports et à transférer son écurie de boxe au service de streaming DAZN.

Dans le cadre d’un contrat révolutionnaire de cinq ans, le promoteur organisera un minimum de 16 spectacles au Royaume-Uni par an, à partir du 31 juillet avec le retour de Fight Camp dans le jardin arrière du siège de Matchroom.

Le prix initial de DAZN est de 1,99 £ par mois.

Michelle Farsi/Matchroom

Hearn déplace Matchroom vers DAZN

Depuis 2012, Hearn fait la promotion de la boxe sur Sky Sports en tant que partenaire exclusif au Royaume-Uni et en Irlande.

Toutes les émissions Matchroom UK de Hearn ont été diffusées sur Sky au cours des neuf dernières années, mais tout cela va maintenant changer.

Le nouveau diffuseur est un nouveau service de streaming OTT qui, bien que déjà établi sur quelques marchés à travers le monde, n’a été lancé que récemment à l’échelle mondiale (y compris au Royaume-Uni).

Hearn représente à la fois Anthony Joshua et Dillian Whyte, qui ont des accords séparés et ne sont pas garantis dans le pacte DAZN

En Amérique, Hearn est déjà partenaire de DAZN.

Matchroom USA et DAZN USA ont tous deux été lancés simultanément en 2018, annonçant un accord massif de 1 milliard de dollars sur huit ans dans le but de conquérir le paysage de la boxe en Amérique.

Cette prise de contrôle n’a pas exactement été planifiée avec une pandémie causant des problèmes ainsi que de nombreuses autres bosses sur la route.

Mais, dans l’état actuel des choses, Matchroom/DAZN est l’une des «trois grandes» forces de la boxe américaine aux côtés de Top Rank/ESPN et PBC/FOX/Showtime.

Ed Mulholland/Salle de match

Hearn fait déjà la promotion sur DAZN en Amérique et représente des stars telles que Canelo

Hearn a déclaré : « Nous avons pris la décision monumentale de signer un accord historique de 5 ans avec le géant du streaming sportif DAZN.

« Cela signifie que nos événements au Royaume-Uni seront désormais diffusés en direct sur DAZN avec toutes les émissions Matchroom à travers le monde.

« Repousser les limites est quelque chose que nous continuerons toujours à faire et nous avions besoin d’un partenaire qui partage notre vision de la boxe et qui soit également prêt à investir pour faire de ces rêves une réalité.

« C’est également une opportunité incroyable pour notre nouvelle entreprise de production et de contenu, Matchroom Media, qui sera désormais responsable de la production en direct de nos événements, travaillant en étroite collaboration avec DAZN et nous permettant de former un état d’esprit du berceau à la tombe à travers la création pour l’achèvement de nos émissions afin que nous puissions offrir l’expérience de l’événement en direct au spectateur dans le récit et le style dans lesquels nous l’avons construit.

« Alors que nous poursuivons l’expansion de Matchroom dans le monde entier, ce nouvel accord nous permettra de consolider davantage DAZN en tant que foyer mondial inégalé de la boxe.

“Notre objectif, aux côtés de DAZN, est de créer les plus grandes et les meilleures nuits de combat en direct et d’offrir une expérience de visionnement qui change vraiment la donne.”