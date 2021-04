Eddie Hearn catégorique Anthony Joshua vs Tyson Fury se produira alors qu’il ripostera à Bob Arum, “ Soyez tranquille et attendez le contrat ”

Eddie Hearn a déclaré sans équivoque à talkSPORT qu’Anthony Joshua contre Tyson Fury allait se produire, malgré les derniers commentaires du camp de Fury.

Le co-promoteur américain du «Gypsy King», Bob Arum, a exprimé de sérieux doutes sur l’accord du site en Arabie saoudite qu’Eddie Hearn tente actuellement de finaliser pour le combat.

Mark Robinson / Salle de match

Hearn fait la promotion de Joshua et travaille à finaliser l’accord sur le site saoudien pour le combat contre Fury

Mercredi soir, Arum a donné une interview dans laquelle il a affirmé qu’il ne croyait plus que Joshua vs Fury allait se produire et a déclaré que Hearn était “ hors du temps ”.

Hearn a maintenant répondu sur White et Jordan sur talkSPORT: «Je suis un peu inquiet pour Bob Arum.

«J’ai communiqué avec Bob Arum pour la dernière fois jeudi et vendredi de la semaine dernière et il a donné une interview hier soir pour dire qu’il n’a pas entendu parler de moi depuis deux semaines.

«Il y a cinq jours, il disait à tout le monde: ‘C’est fait, c’est en Arabie saoudite, c’est l’affaire, etc.’

Mikey Williams / Meilleur classement

Fury est co-promu par Arum et Frank Warren, tous deux sceptiques quant à l’accord sur le site de Hearn

«Cela prend certainement un peu plus de temps que prévu, les deux gars ont accepté l’accord qui vient du Moyen-Orient, nous le formalisons.

«Ce n’est pas aussi facile qu’un simple retournement de 24 heures d’un accord à long terme pour un combat de cette ampleur.

«Bob Arum a dit: ‘Eddie Hearn, il n’a plus de temps.’

«Nous sommes censés être partenaires dans ce combat. Le seul que je vois faire du travail sur ce combat, c’est moi. Et je ne m’arrêterai pas tant que nous n’aurons pas fait le combat.

«Nous sommes donc sur le point de le faire. Nous avons un accord, nous avons un contrat signé, nous avons un accord de site qui a été accepté et maintenant nous l’avons mis dans un accord de longue durée et vous recevez une annonce la semaine prochaine.

Mark Robinson / Salle de match

Joshua a trois titres majeurs, Fury en a un, le gagnant repartira avec les quatre

Arum a également affirmé que Fury pourrait bientôt revenir en négociations pour un troisième combat avec Deontay Wilder.

Hearn a poursuivi: «Je ne sais pas si Bob est sur la bonne voie, essayant de mettre la pression. Il a 90 ans, donc tu dois le respecter.

«Je lui ai envoyé un message hier soir avec la citation que j’ai vue comme pour dire:« De quoi s’agit-il?

«Il dit en quelque sorte: ‘Eh bien, tu sais, il faut aller plus vite.’ J’ai dit: “Non, je vais aussi vite que possible.”

«Mais tout cela m’a été essentiellement laissé. Le tout.

Tyson Fury – Instagram

Fury et Arum se sont envolés pour une séance de médiation cette semaine qui pourrait conduire à un troisième combat contre Wilder

«Tout le monde est juste assis là à dire: ‘Eddie doit se dépêcher, Eddie doit faire ça.’

«Nous sommes censés être co-promoteurs dans ce combat.

«Je suis le seul à avoir parcouru le monde pour m’assurer que ce combat se déroule.

«Et je vous promets que ce combat aura lieu, je ferai en sorte que ce combat se produise.»

La dernière diatribe de Tyson Fury, y compris des appels pour Anthony Joshua, Francis Ngannou de l’UFC et Drew McIntyre de la WWE

Suite aux remarques d’Arum, Fury a renouvelé son appel à Joshua, le qualifiant de “ gros dosser inutile, pas un vrai combattant, un travail hype, de musculation, de crossfit, de grande maison de *** laide ”.

Hearn a répondu, commençant à déclamer: «Tyson Fury me fait aussi monter les narines.

«C’est un grand combattant et il est aussi un grand bavard.

«Je pense juste que quand je regarde ces deux-là ensemble – vous avez un gars qui travaille à huis clos à Finchley avec le rêve de devenir un champion incontesté.

«Et puis vous avez un autre type qui se promène dans une suite au bis à Las Vegas, vêtu de terribles chemises Versace, hurlant sur les réseaux sociaux toute la journée, appelant tout le monde un dosser.

Dave Thompson / Salle de match

Hearn a précédemment finalisé un accord saoudien alors que le match revanche d’AJ avec Andy Ruiz Jr avait lieu à Diriyah à la fin de 2019.

«Pour être honnête, j’étais avec Tyson il y a une dizaine de jours à Vegas. Il veut le combat, nous voulons tous le combat, je pense que tout le monde est juste un peu frustré que cela prenne probablement deux ou trois semaines de plus que prévu.

«Nous avons affaire aux mêmes personnes qui ont livré le combat d’Andy Ruiz pour nous au Moyen-Orient.

«Nous avons déjà traité avec eux, ils ont payé de l’argent avant, ce sont des gens solides, ils sont juste des professionnels, ils aiment que les choses soient faites correctement.

«Bob Arum n’a jamais traité d’accord sur un site de la taille de celui-ci auparavant, laissez-moi faire, tenez bon, nous y arriverons.»

Salle de match

Joshua a assommé Kubrat Pulev lors de son dernier combat en décembre

Lorsqu’on lui a demandé quand s’attendre à une confirmation de Joshua vs Fury, Hearn a conclu: «Je pense que si nous n’avons pas terminé d’ici la fin de la semaine prochaine, nous aurons un problème.

«Je crois que vous recevrez une annonce la semaine prochaine, je le fais.

«Ce matin, nous avons reçu un autre brouillon du site pour le formulaire final. Il s’agit d’un accord commercial majeur et majeur.

«Nous parlons de grandes sociétés juridiques qui sont à travers ces projets, ça remonte, puis ça doit aller à environ trois ou quatre parties différentes du côté de Tyson Fury, puis ça va de notre côté, du côté d’AJ, puis ça va à l’accord de site, le gouvernement.

Fury ne s’est pas battu depuis l’arrêt de Wilder il y a 14 mois

«Ce n’est pas quelque chose qui a changé en quelques jours. On est juste en face, on ne peut plus faire.

«Je suis une armée d’un seul homme qui part pour faire ce combat.

«Comme je l’ai dit, aucune aide de leur part, tout ce qu’ils font est de critiquer, assis dans sa gaffe à Beverley Hills, Bob Arum, gémissant.

«Lâchez-vous et faites quelque chose vous-même. Non, je vais vous dire quoi, laissez-le à Eddie.

«D’accord, eh bien, si vous me laissez le soin, taisez-vous et attendez que le contrat entre. C’est en cours.

«Tout le monde est d’accord pour dire que ce combat est en cours et j’ai hâte car Tyson Fury va être assommé par Anthony Joshua.»