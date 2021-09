Eddie Hearn compare Anthony Joshua assuré à un cheval de course alors qu’il admet être séduit par le physique d’Oleksandr Usyk

Eddie Hearn pense qu’Anthony Joshua a l’air plus assuré que jamais avant son affrontement avec les approches d’Oleksandr Usyk.

S’adressant à talkSPORT, le pivot de Matchroom a expliqué qu’AJ s’était constamment battu au-dessus de son expérience au cours de sa carrière, mais qu’il est maintenant plus aguerri et plus à l’aise en conséquence.

Match de boxe

Comme Eddie Hearn l’a suggéré, Joshua a l’air en excellent état

“Je ne pense pas avoir vu AJ aussi assuré avant un combat qu’il l’est maintenant, ce qui est ironique car, probablement, mentalement et techniquement, son combat le plus difficile”, a déclaré Hearn.

« Il est juste à l’aise avec ce qu’il fait. Je pense que dans le passé, vous devez vous rappeler qu’AJ, pendant une grande partie de sa carrière, se battait bien avant l’heure. Des combats dans lesquels il n’aurait probablement pas dû être ou pour lesquels il n’aurait probablement pas dû être mentalement à 100% parce qu’il ne savait pas comment gérer ce style.

« Il a dû utiliser la taille, la force brute et le cœur pour les traverser, [Wladimir] Klistchko étant probablement le meilleur exemple, même Alexander Povetkin à l’époque.

“Il est assuré de sa technique, de sa stratégie de ses plans”, a poursuivi Hearn. «Il sait toujours que ce sera un combat très difficile et cela me refroidit un peu parce que quand il avait ces combats, je savais qu’il n’était pas vraiment prêt. Il n’était pas prêt pour Klitschko après 17 combats ou quoi qu’il soit.

Mark Robinson/Matchroom

AJ restera avec Hearn jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite après avoir signé un nouvel accord

« Maintenant, je le vois plus calme, plus concentré et plus expérimenté. Il est aguerri. Et absolument construit comme un tank !

Hearn a ensuite développé le physique de Joshua, quelque chose qui a été au cœur de nombreuses discussions avant le combat.

AJ est apparu plus mince sur les photos de son camp et beaucoup pensent qu’il cherchera à sacrifier un peu de volume en faveur de la vitesse pour l’aider à tenir avec le plus petit et plus rapide Usyk, un homme qui a passé la majeure partie de sa carrière au cruiserweight.

D’où Hearn se tient, Joshua est mieux construit que jamais, même si la construction d’Usyk l’a également impressionné.

Anthony Joshua a fait un bref entraînement pour les médias

“J’ai vu Usyk là-dedans [before the workout] et j’ai pensé ‘wow, regarde son cou, regarde ses épaules !’ Et puis AJ sort et ‘oh, il s’est penché’ – il ne m’a pas paru très maigre !

« Il ressemblait à un cheval de course. Il est en très bon état. Vous allez avoir deux gars dans leur apogée absolu samedi soir.

Mark Robinson/Matchroom

Hearn a déclaré que le cou et les épaules d’Usyk étaient impressionnants

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ ANTHONY JOSHUA À 25/1 POUR BATTRE OLEKSANDR USYK OU 60-1 POUR GAGNER DANS LES TOURS 1-6

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.