Eddie Hearn confirme qu’Anthony Joshua vs Tyson Fury “ est annoncé à 100% cette semaine ” après avoir refusé de confirmer le combat après que Canelo ait arrêté Billy Joe Saunders

Eddie Hearn a confirmé qu’Anthony Joshua vs Tyson Fury serait annoncé cette semaine.

Pendant ce qui semble être une éternité, les deux meilleurs poids lourds du monde se sont encerclés de manière inquiétante avec la menace d’une date de combat en attente d’être annoncée.

Ed Mulholland / Salle de match

Fury était à Dallas en même temps que Hearn, le combat contre Joshua devrait être annoncé cette semaine

Bien que les hommes et leurs équipes cherchent désespérément à remporter un combat incontesté pour le titre mondial des poids lourds, il y a eu plusieurs obstacles sur la manière de faire le tout premier combat pour le titre des poids lourds à quatre ceintures.

talkSPORT a été informé samedi que le 14 août en Arabie saoudite serait la date et le lieu les plus probables pour le combat, bien qu’une annonce n’ait jamais été faite.

Cependant, s’exprimant à la suite de la défaite de Billy Joe Saunders face à Saul ‘Canelo’ Alvarez, Hearn a déclaré à Boxing Social que les fans peuvent s’attendre à une annonce imminente.

Il a déclaré: «Nous avons pensé à faire du bruit ce soir mais, je pense qu’à cause des différents diffuseurs, cela ne se serait pas trop bien passé.

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo a forcé Saunders à se retirer du combat sur son tabouret après une grave blessure à l’œil

“Mais je vais vous dire que c’est annoncé à 100% cette semaine”, ajoutant que les fans peuvent s’attendre à entendre quelque chose au moment où Josh Buatsi affrontera Daniel Dos Santos le 15 mai.

«Oui, je l’ai dit plusieurs fois. Je vais mieux que ça; par notre émission de Manchester… oh putain de merde je me suis mis dedans maintenant.

«Je pense que je suis sûr de dire cela! Nous avons eu une bonne réunion avec les organes directeurs où nous leur avons confirmé cette position.

«Je ne vais pas trop en dire, mais…»

Mark Robinson / Salle de match

Joshua ne s’est pas battu depuis décembre quand il a battu Kubrat Pulev

Hearn est toujours à Dallas après le combat pour le titre mondial des super-moyens et a été rejoint par Fury, qui soutenait son ami dans le combat.

Malgré l’échange de propos trash ces dernières semaines, le “ Gypsy King ” a chaleureusement salué le promoteur de son rival et s’est même assis avec lui pour un épisode de son podcast No Passion No Point.

Le champion des poids lourds WBC et Ring Magazine a même révélé son plan de match pour le combat, quand il sera finalement fait.

Il a dit: «Quand je dis que je vais le briser en morceaux et que ce ne sera pas un combat difficile, comme j’ai dit que j’allais assommer Wilder et je l’ai fait, je vais le répéter ici – je vais couper Anthony Joshua vers le bas comme un couteau chaud dans le fromage.

Michelle Farsi / Salle de match

Le roi Fury de la WBC était en ville pour soutenir Saunders contre Canelo

«C’est comme ça que ça va être facile. Quand il sera craqué avec tous les muscles de la mâchoire, il ira.

«Je vais même vous dire quel coup ça va être, je vais même donner mon plan de match.

«Ce sera un crochet gauche à chèque directement au temple. Ses jambes iront et il tombera sur son visage.

«Il peut se relever et ensuite je l’assommerai avec le droit en pronation, bonne nuit.