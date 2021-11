Eddie Hearn insiste sur le fait que ce n’est « qu’une question de temps » avant que la WBC commande officiellement Tyson Fury contre Dillian Whyte.

Fury a reçu 30 jours du conseil d’administration pour essayer d’organiser un combat pour le titre des poids lourds incontesté contre Oleksandr Usyk après avoir éliminé Deontay Wilder.

Dave Thompson/salle de match

Hearn semble prêt à livrer un combat pour le titre des poids lourds pour Whyte

Pourtant, avec l’Ukrainien prêt à affronter Anthony Joshua « début mars / fin avril », cela a laissé le « Gypsy King » plutôt à court d’options.

Après avoir battu Wilder deux fois en trois combats, un quatrième serait inutile et un challenger obligatoire pour son bracelet vert et or sera probablement imposé.

Whyte détient actuellement le titre « intérimaire » des poids lourds et était censé combattre Otto Wallin le 30 octobre, mais a été contraint de se retirer en raison d’une blessure à l’épaule.

‘The Bodysnatcher’ reste en pole position pour combattre Fury et Hearn insiste sur le fait que le combat pourrait être confirmé sous peu.

Frank Micelotta/FOX

Wilder et Fury ont maintenant partagé trois combats célèbres et « The Gypsy King » a besoin d’un nouveau défi

« Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que la WBC n’ordonne officiellement ce combat », a déclaré Hearn à talkSPORT. «Je m’attends à ce que cela vienne à la convention WBC.

« Dillian Whyte a attendu si longtemps, il mérite une chance de remporter le titre mondial des poids lourds. Je crois qu’il l’obtiendra contre Tyson Fury et c’est un combat brillant.

La convention WBC a lieu à Mexico du 14 au 18 novembre, ce qui signifie que Fury et Whyte pourraient être au crayon pendant un certain temps en 2022.

Le cousin de Fury, Andy Lee, a parlé au joueur de 33 ans de son avenir et, malgré les craintes qu’il puisse prendre sa retraite après le combat contre Wilder, il semble prêt à revenir sur le ring.

Mikey Williams/Meilleur rang

Lee est cousin de Fury et l’a aidé à remporter le titre WBC en 2020

Il a déclaré à talkSPORT: « Eh bien, je suis arrivé à Morecambe il y a quelques semaines, le premier jour où nous sommes sortis prendre un café et j’ai dit: » Que faites-vous? Prenez-vous votre retraite, les raccrochez-vous ?

« Il a dit : ‘Eh bien, je pense comme ça.’ Et puis il a dit : « D’un autre côté, qu’est-ce que je vais faire d’autre de ma vie ?

«Il aime s’entraîner, il aime se battre et bien qu’il n’y ait pas de défis pour lui, il peut toujours prendre beaucoup de plaisir à nettoyer la division et à battre ces autres gars et aussi gagner beaucoup d’argent. en le faisant.

«Il aime le combat de Dillian Whyte; il est enthousiasmé par ça, c’est de ça qu’il me parle donc je peux voir que c’est le prochain.