Eddie Hearn dit que Deontay Wilder sera “ marcher dans le parc ” pour Tyson Fury alors qu’il révèle que l’annonce d’Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk est proche

Eddie Hearn n’envisage pas une nuit difficile pour Tyson Fury lorsqu’il affrontera Deontay Wilder.

Fury est sur le point de défendre la ceinture WBC qu’il a remportée contre Wilder à Las Vegas le 24 juillet dans ce qui sera le troisième volet de leur rivalité des poids lourds.

Meilleur classement/PBC

Le premier obstacle à Fury vs Joshua est Fury vs Wilder 3

Et Hearn pense que Wilder sera une “promenade dans le parc” pour Fury.

“Deontay Wilder, qui est techniquement très limité, frappe très fort, donc il est toujours dangereux”, a déclaré le patron de Matchroom à talkSPORT au Fight Camp où des spectacles auront à nouveau lieu cet été.

«Cela devrait être une promenade complète dans le parc pour Tyson Fury tant qu’il n’en a pas sur le menton. Au deuxième combat, [Wilder] ne s’est jamais approché de lui. Je veux que Fury sorte et domine ce combat.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury a écrasé Wilder lors d’un affichage dominant en février 2020 après s’être battu pour un match nul lors de leur première rencontre

« Quand tu parles de [Dillian] Pourquoi et [Derek] Chisora, tu as vu deux combats de l’année là-bas.

«Avec Wilder et Fury, ce sont deux combats à sens unique, en particulier le second. Donc je ne pense pas que nous voulions un numéro trois, personne ne réclame un numéro trois, mais c’est toujours un bon combat et un combat passionnant comme Joshua contre Usyk.

«Nous voulions tous Joshua contre Fury, mais vous avez deux combats intrigants entre-temps, ce qui est génial parce que vous ne voulez pas qu’ils aient des combats faciles et rapides.

“Je m’attends donc à ce que Fury fasse un travail sur Wilder, mais il est dangereux. Et je m’attends à ce qu’AJ aille prouver qu’il est le meilleur poids lourd du monde contre Oleksandr Usyk », a conclu Hearn.

En parlant d’AJ et d’Usyk, Hearn est convaincu que cela sera annoncé bientôt et a deux lieux et dates potentiels en tête.

AJ combattra Usyk sur le sol britannique

“Je fais confiance à Alexander Krassyuk [Usyk’s promoter] beaucoup plus que moi Bob Arum [laughs]. Il n’y a aucune arrière-pensée ici.

“Usyk veut combattre AJ, AJ veut combattre Usyk. Il sait qu’il veut conserver ses ceintures et pour cela il doit battre Usyk.

“Alors le 18 septembre, le 25 septembre, Spurs ou Wembley”, a-t-il révélé. “Boris [Johnson] doit se débrouiller et s’il veut prolonger cette chose, frappez-le à la tête le 9 juillet ou quoi que ce soit », a-t-il ajouté en référence à l’assouplissement retardé des restrictions au Royaume-Uni.

Eddie Hearn dit qu’AJ et Usyk seront annoncés sous peu

«Le monde revient à la normale et nous devons également revenir à la normalité et nous voulons voir un Spurs ou Wembley complet pour AJ contre Usyk. C’est un combat formidable et il le mérite.

Fight Camp commence le 31 juillet et aura trois cartes sur trois semaines consécutives.

Conor Benn, Natasha Jonas, Campbell Hatton et Joshua Buatsi seront tous présents sur le site d’Essex, qui accueillera des fans contrairement à l’année dernière.