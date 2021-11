Eddie Hearn dit que Dillian Whyte n’acceptera pas la division « scandaleuse » de 20 % de la bourse avec Tyson Fury

Eddie Hearn a suggéré qu’une scission 80/20 en faveur de Tyson Fury est « scandaleuse », mais s’attend toujours à ce qu’un combat avec Dillian Whyte ait lieu en 2022.

Le champion des poids lourds WBC devait être appelé à affronter « The Bodysnatcher » par le conseil de sanction lors de leur convention à Mexico plus tôt cette semaine.

Mark Robinson/Matchroom

Hearn fait la promotion de Whyte et veut s’assurer qu’il obtient un accord équitable

Cependant, une affaire d’arbitrage en cours avec le natif de Brixton signifie qu’il ne peut pas être appelé légalement le prochain et les deux hommes sont toujours techniquement sans combat.

Avec Oleksandr Usyk et Anthony Joshua prêts à s’affronter à nouveau en mars ou en avril, Whyte est le candidat idéal pour affronter Fury lors de sa prochaine défense après avoir éliminé Deontay Wilder.

« The Gypsy King » est signé par Top Rank pour un accord exclusif avec ESPN + aux États-Unis, tout en travaillant également avec BT Sports et Frank Warren au Royaume-Uni.

Et Hearn a déjà exprimé ses inquiétudes quant à la façon dont le sac de combat sera déjà divisé entre les deux combattants, faisant écho à ce que Frank Warren a déclaré à talkSPORT plus tôt dans la semaine.

Ryan Hafey/PBC

Les équipes de Fury et Whyte ne sont pas d’accord sur la répartition du sac à main

S’adressant à IFL TV, il a déclaré: «Les sacs à main sont presque secondaires par rapport au combat commandé. Le champion par intérim peut recevoir jusqu’à 45 pour cent d’un partage de la bourse.

«Et je crois que la bourse devrait être à ce genre de niveaux. Nous avons vu Top Rank parler de 20% à Whyte, ce qui est scandaleux.

«Mais je pense que quelque chose qui devrait être laissé à la WBC, le problème est le temps dont nous avons besoin pour aller de l’avant, mais nous sommes convaincus que ce sera une décision juste pour Whyte.

« Je pense que cela se rapproche et nous aimerions faire ce combat au début de l’année prochaine. »

.

Whyte a hâte de remonter sur le ring avant trop longtemps

Hearn a ajouté: «Je ne pense pas que Tyson Fury se souciera de qui promeut le combat.

« C’est pourquoi je pense qu’une offre de bourse est probablement le scénario le plus probable ici, je ne pense pas que Fury se souciera si Bob Arum en fait la promotion.

«Il pensera simplement à celui qui met le plus d’argent, et si je suis un combattant dans ce scénario, je chercherais simplement à voir qui met le plus d’argent pour le combat.

« Mais je n’ai aucun problème avec le fait que Dillian se batte dans l’émission d’un autre promoteur, et nous serons avec lui pour le promouvoir et derrière lui, mais il veut le faire dans une émission Matchroom. »