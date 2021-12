Eddie Hearn dit que « le battage médiatique autour de Conor Benn est réel », alors que le promoteur salue un taux de travail « incroyable » et lui donne des conseils pour devenir une superstar

Conor Benn a le combat le plus important de sa carrière à ce jour ce week-end à Liverpool et Eddie Hearn dit que la star de deuxième génération est prête à devenir une superstar.

Benn fait la une d’une carte de boxe Matchroom à Liverpool, qui présente également Katie Taylor, lorsqu’il affronte l’ancien champion du monde Chris Algieri.

Mark Robinson/Matchroom

Conor Benn est devenu l’un des meilleurs espoirs du Royaume-Uni pour le titre mondial

Le fils de 25 ans de la légende britannique Nigel Benn a une fiche de 19-0 dans sa carrière professionnelle et chasse les combats pour le titre mondial l’année prochaine, mais il doit d’abord battre un adversaire coriace à Algieri.

S’adressant à talkSPORT Breakfast, Hearn a salué les progrès réalisés par Benn avant un test sévère.

« Conor Benn est en train de devenir l’un des talents les plus excitants de la boxe mondiale et il a un énorme pas en avant contre l’ancien champion du monde Chris Algieri.

« Beaucoup de gens se laissent emporter par le battage médiatique autour de Conor Benn, mais je crois que c’est réel, mais c’est un très gros test pour lui », a déclaré Hearn.

BOXXER/LAWRENCE LUSTIG

Khan et Brook se battront enfin le 19 février

Amir Khan et Kell Brook s’affronteront enfin le 19 février et Benn a exprimé son intérêt à combattre le vainqueur de cette affaire. Cependant, Hearn dit qu’il a déjà essayé de faire correspondre Khan avec Benn et qu’il devra peut-être plutôt se diriger vers un titre mondial.

« J’ai tellement essayé d’avoir Amir Khan dans un ring avec Conor Benn mais je pense que c’était un combat, à la fois Amir et Kell, dit regardez, nous sommes à la fin, ayons une dernière petite danse pour quelques livres et c’est parti.

«Je ne suis pas sûr que le vainqueur de ce combat se battra au-delà. Mais écoutez, si l’argent est juste, et Conor Benn est l’un des plus gros tirages de la boxe britannique en ce moment… Ce serait certainement un gros combat.

«Conor regarde ces grands noms de la division des poids welters. Adrien Broner, Shawn Porter juste avant sa retraite.

Dave Thompson/salle de match

Conor Benn a fait d’Eddie Hearn un croyant

«Mais il a besoin de ce combat contre Algieri. Comme je l’ai dit, un combattant aguerri. Il a eu un combat très serré avec Amir Khan, a boxé Errol Spence Jr, Manny Pacquiao, il a remporté un titre mondial, c’est donc un gars qui a été autour. J’ai parlé à Algieri la semaine dernière et il est vraiment confiant. Il pense qu’il a trop de pedigree pour Conor », a déclaré Hearn.

Alors, à quel point Conor Benn est-il bon ? Il avait une valeur de nom instantanée grâce à son père, mais sa fiche de 19-0 avec 12 KO est la preuve du combattant qu’il est devenu et Hearn dit qu’il peut être une superstar mondiale.

« Nous avons tous excité Conor depuis qu’il est devenu pro, mais je dois dire que le développement qu’il a fait au fil des ans a été incroyable », a expliqué Hearn.

Mark Robinson/Matchroom

La dernière fois, Benn a obtenu la décision unanime contre Adrian Granados

« Il a travaillé tellement, tellement dur. Il était si écolo, si brut lorsqu’il est devenu pro pour la première fois. Je n’aurais jamais pensé qu’il atteindrait ce genre de niveaux, mais il va de mieux en mieux et je le vois vraiment comme l’un des 10 meilleurs poids welters au monde maintenant.

« Si ce gamin réussit, il sera la vraie affaire, une superstar. Il a l’air de la partie, il est si excitant à regarder, il parle si bien, il est jeune – il a tout.

« Ce week-end est un moment majeur de sa carrière et s’il peut s’en sortir, ces combats majeurs sont tous là pour lui en 2022 », a conclu Hearn.