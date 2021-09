Eddie Hearn dit que Tyson Fury « n’a pas l’air prêt » à affronter Deontay Wilder et pense qu’Anthony Joshua est toujours une plus grande star

in

Le combat incontesté de Tyson Fury et Anthony Joshua est désormais suspendu au plus petit des fils après la défaite de ce dernier contre Oleksandr Usyk.

Fury détient toujours le titre WBC des poids lourds et le défend le 9 octobre contre Deontay Wilder, mais le pivot de Matchroom Eddie Hearn ne pense pas que le champion semble prêt.

Eddie Hearn et Tyson Fury se lancent régulièrement dans une guerre des mots

“Tyson Fury n’a pas l’air prêt, à mon avis”, a déclaré Hearn à Boxing Social à propos de son combat avec Wilder, qui est en direct sur talkSPORT.

«Je pense toujours qu’il gagnera confortablement, mais cela augmente la probabilité qu’une erreur se produise. Si vous faites une erreur contre Deontay Wilder, cela pourrait vous coûter le combat. Il est très dangereux.

« Je ne le vois pas [Fury] perdre une manche, mais cela n’a pas vraiment d’importance. Une erreur, et c’est peut-être fini.

“J’espère généralement qu’il gagne parce que je veux que la WBC commande le mandataire de Fury – [Dillian] Whyte », a déclaré Hearn.

Fury et Whyte semblent être sur une trajectoire de collision

Fury a déjà suggéré qu’il aimerait affronter Whyte dans un combat de retour une fois qu’il aura vaincu Wilder et mis cette trilogie au lit.

Malgré la défaite d’AJ contre Usyk, Hearn a déclaré que le double champion était toujours le plus grand nom de la division des poids lourds.

“Il est à un niveau commercial tellement plus élevé que Tyson Fury, même maintenant”, a déclaré Hearn.

La lutte pour le titre incontestée est sur la glace

«Il est de loin le plus gros tirage de la boxe poids lourds, en particulier au Royaume-Uni. Pour être juste, même Tyson Fury et son équipe le savent.

“Si il [Joshua] bat Usyk, il est à un autre niveau et il sort d’une autre défaite.

« Il est toujours de loin le plus gros tirage de la division. Vous l’avez vu samedi dernier. Regarde les photos. Voyez n’importe lequel des autres gars essayant de dessiner et de créer des images comme celle-ci au Royaume-Uni. C’est impossible », a déclaré Hearn.

Malgré la défaite, Hearn pense toujours que Joshua est une plus grande star que Fury

Un combat entre Fury et Joshua sur la route semble inévitable, que les ceintures soient impliquées ou non et bien que l’éclat incontesté aurait rendu l’affrontement historique, ce serait toujours un combat massif à chaque fois qu’il se produirait.

Pour l’instant, Joshua a invoqué sa clause de revanche avec Usyk et cherche à l’embaucher au début de 2022 tandis que Fury passera plus que probablement à Whyte après Wilder, tout va bien.

