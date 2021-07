Eddie Hearn élabore le plan de «rêve» Anthony Joshua contre Tyson Fury et confirme la clause de revanche pour le combat d’Oleksandr Usyk

in

Le promoteur de boxe Eddie Hearn espère qu’Anthony Joshua affrontera enfin Tyson Fury après Oleksandr Usyk.

Aujourd’hui, il a été confirmé que le champion du monde des poids lourds Joshua affrontera Usyk, son challenger WBO obligatoire, le 25 septembre au Tottenham Hostpur Stadium.

Joshua défendra ses titres contre Usyk dans deux mois

AJ se préparait à combattre le champion WBC Fury dans un combat d’unification entièrement britannique pour couronner le premier roi incontesté des poids lourds depuis Lennox Lewis en 2000.

Mais le «Gypsy King» a été contraint à un troisième combat avec Deontay Wilder après une affaire d’arbitrage – et ce combat a depuis été repoussé au 9 octobre après que Fury ait été testé positif pour COVID-19 lors de son camp d’entraînement.

Joshua vs Fury se sent plus loin que jamais, mais le promoteur d’AJ Hearn espère prudemment que les deux Britanniques seront le prochain adversaire de l’autre.

Fury affrontera Wilder pour la troisième fois

“J’adorerais dire oui”, a déclaré Hearn à talkSPORT lorsqu’on lui a demandé si cela arriverait un jour. « J’espère et je prie.

«Je ne crois pas vraiment à grand-chose qui vient de ce côté-là. j’espère que leur combat [Fury vs Wilder] arrive en octobre et j’espère que Fury gagnera.

«Pour le moment, vu la façon dont tout s’est passé, battons simplement Usyk le 25 septembre – ce sera un combat difficile.

« Mais c’est le rêve. Le rêve a toujours été qu’AJ soit champion du monde incontesté et nous ne nous arrêterons pas tant que cela ne se produira pas.

Bien qu’il n’ait pas fait ses preuves au niveau des poids lourds, l’Ukrainien Usyk représente un test féroce pour Joshua, ayant dominé et conquis la division cruiserweight avant de progresser.

Hearn a également confirmé une clause de revanche pour le champion WBO, WBA et IBF Joshua s’il perd ces ceintures contre Usyk.

Hearn a donné à talkSPORT un aperçu de ses plans après les prochains combats de Joshua et Fury

« Oui, il y aura [a rematch clause]. C’est un accord à deux combats à cet égard », a ajouté Hearn.

“S’il gagne le combat, il passera à autre chose et il combattra, espérons-le, le vainqueur de Wilder contre Fury.”

Alors que Hearn est ravi de mettre en scène Joshua vs Usyk, une perspective passionnante à part entière et le premier événement de boxe aux Spurs, le promoteur comprend la déception suscitée par la débâcle de Fury.

“Nous nous dirigions vers le combat de Fury, puis tout d’un coup, il s’est retiré et n’a pas pu le supporter”, a poursuivi Hearn.

Joshua vs Fury reste le rêve de tout fan de boxe

« Nous avons dû faire face à notre mandataire, qui se trouve être Usyk. C’est l’or olympique contre l’or olympique à Londres 2012.

« Champion du monde poids lourd unifié contre champion incontesté des poids lourds – c’est un vrai combat.

“Aussi déçu que beaucoup d’entre nous l’aient été à propos du combat contre Fury, c’est le prochain plus grand combat qui existe. Ça va être un grand combat.