Eddie Hearn et Jake Paul envoient leurs meilleurs vœux après la « voix de la boxe » David Diamante grièvement blessé dans un accident de moto

De nombreuses personnalités de la boxe ont adressé leurs meilleurs vœux à David Diamante après avoir été grièvement blessé dans un accident de moto.

Le célèbre annonceur de ring, que beaucoup appellent la « voix de la boxe », roulait lundi sur la Troisième Avenue à Brooklyn lorsqu’il a été impliqué dans un incident qui l’a vu subir trois fractures à la colonne vertébrale.

Diamante a été grièvement blessée à la suite d’un accident de moto

Le joueur de 50 ans a également subi des dommages au genou droit et trois côtes cassées et a déclaré plus tard qu’il devra » réapprendre à marcher « .

Il a été envoyé en chirurgie d’urgence pendant cinq heures après l’accident, où les médecins ont inséré dans sa colonne vertébrale plusieurs tiges et parties de cadavre.

« Ça va être une route difficile », a déclaré Diamante à BoxingScene. « C’est une mauvaise blessure et il faudra du temps pour s’améliorer. Ce sera un combat.

« Il va falloir que je réapprenne à marcher, et en ce moment il y a un risque de complications. Mais j’ai une attitude positive et je serai de retour dès que possible.

Paul a également adressé ses vœux les plus chaleureux au célèbre annonceur

Hearn a envoyé ses meilleures salutations à Diamante suite à la terrible nouvelle

Eddie Hearn, Jake Paul, Matthew Hatton et d’autres personnalités du sport ont tous envoyé leurs meilleurs vœux à Diamante après l’accident.

L’annonceur du ring, Michael Buffer, a déclaré sur Twitter qu’il avait contacté Diamante et qu’il restait positif.

Buffer a déclaré : « Je lui ai parlé aujourd’hui et il est très optimiste. David est un combattant et a relevé de grands défis dans sa vie, ce sera un autre !

« Il lui appartiendra de révéler les détails, mais je suis sûr que nous le reverrons sur le ring, fort, en forme et récupéré !

Diamante a travaillé sur un certain nombre d’événements de boxe, de MMA et de Muay Thai de haut niveau au cours des 15 dernières années.

Il a signé un accord avec Matchroom en 2018 pour annoncer des combats pour l’organisation sur DAZN et Sky Sports.