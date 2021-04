Eddie Hearn et Matchroom conviennent d’un contrat “ révolutionnaire ” avec DAZN “ d’une valeur de neuf chiffres ” pour mettre fin à l’accord avec Sky Sports

Eddie Hearn et Matchroom Boxing ont conclu un accord record avec le service de streaming DAZN pour remplacer Sky Sports en tant que partenaire de diffusion exclusif au Royaume-Uni, selon les rapports.

Hearn avait conclu un accord exclusif entre le Royaume-Uni et l’Irlande avec Sky Sports depuis 2012, le prolongeant de six ans en 2015 et présentant 120 combats par an.

Mark Robinson et Dave Thompson / Boxe Matchroom

Eddie Hearn aurait conclu un accord “ record ” avec DAZN pour remplacer Sky Sports

Cependant, l’accord de cinq ans qu’il a signé avec DAZN renforce sa relation croissante avec le diffuseur et verra de nombreux combattants premium de Matchroom ajoutés au calendrier.

Mike Coppinger de . rapporte que “ l’accord révolutionnaire vaut bien en neuf chiffres garantis ” et entrera en vigueur à partir du 1er juillet.

Il y a deux autres spectacles pour Sky Sports et Matchroom Boxing, avec Joshua Buatsi en tête d’affiche à l’AO Arena de Manchester le 15 mai, le dernier spectacle Sky Sports ayant lieu en juin.

Le partenariat n’inclut ni Anthony Joshua ni Dillian Whyte, les deux superstars des poids lourds devant négocier des accords séparément s’ils souhaitent apparaître sur DAZN au Royaume-Uni.

.

Hearn a commencé à travailler avec DAZN en 2018 et s’est associé à la star de la livre pour livre Canelo

Le choc du titre des poids lourds de Joshua avec Tyson Fury sera présenté à la fois sur Sky Sports Box Office et BT Sport Box Office au Royaume-Uni – la toute première fois.

Le premier combat sera diffusé sur DAZN dans le monde entier ailleurs, car Joshua a son propre contrat avec le diffuseur, mais ce sera sur ESPN + PPV aux États-Unis.

Étant donné que Joshua n’est pas impliqué dans le nouvel accord britannique de Matchroom avec DAZN, il pourrait bien se battre à nouveau sur Sky Sports même après le double-en-tête proposé contre Fury.