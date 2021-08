Eddie Hearn explique pourquoi il « s’éloigne » des combats sur YouTube pour se concentrer sur la boxe sérieuse, mais insiste sur le fait qu’il n’a aucun problème avec Jake Paul contre Tyron Woodley

in

Eddie Hearn a déclaré à talkSPORT qu’il ne voulait pas être dans le business de la boxe YouTube à l’avenir.

Le promoteur de Matchroom, qui représente certains des plus grands noms du sport, dont Anthony Joshua et Canelo Alvarez, a fait sensation lorsqu’il a organisé KSI contre Logan Paul en tant que combat professionnel en 2019.

Hearn a mis KSI contre Logan Paul en novembre 2019

Avant ce point, la tendance de la boxe sur YouTube n’avait pas pleinement atteint le courant dominant du sport.

Depuis la victoire par décision partagée de KSI, il y a eu plusieurs autres de ces événements, notamment l’exposition de Floyd Mayweather avec Logan et trois combats pour son frère Jake Paul.

“J’étais de ce côté-là quand j’ai fait KSI contre Logan Paul”, a déclaré Hearn à White et Jordan sur talkSPORT.

«C’est un monde fou et, depuis que j’ai fait ce combat, il semble qu’il y ait un combat YouTube chaque semaine.

Ed Mulholland/Salle de match

Hearn a également organisé les débuts professionnels de Jake Paul en janvier 2020

«J’ai essayé de m’éloigner un peu de cela parce que je pense que la boxe doit se lever et être comptée.

«Et la seule façon de le faire est de faire de grands combats.

“Parce que si nous ne faisons pas de grands combats, ce que nous voyons en termes de David Haye contre Joe Fournier, Jake Paul, Floyd Mayweather contre Logan Paul, deviendra beaucoup plus régulier, car ils notent.”

Après avoir mis KSI contre Logan Paul sur DAZN, Hearn a également organisé les débuts de Jake Paul, qui est maintenant à l’avant-garde de la boxe YouTube et s’apprête à combattre Tyron Woodley sur le réseau rival Showtime la semaine prochaine le 29 août.

Joe Fournier – Instagram

Les deuxième et troisième combats professionnels de Jake Paul étaient sur Triller, qui organise maintenant le retour de David Haye à 40 ans contre son ami Joe Fournier

Lorsqu’on lui a demandé si les YouTubers pouvaient faire de grands combats, le promoteur a répondu : « Non, pas vraiment.

«Ça ne me dérange pas, écoutez, Jake Paul contre Tyron Woodley, ça ne me pose aucun problème.

«Jake Paul met le travail, il a maintenant eu trois combats, il combat un gars qui peut se battre dans une certaine mesure et c’est un champion de l’UFC.

« Floyd Mayweather contre Logan Paul n’était qu’une blague, tout comme David Haye contre Joe Fournier, mais c’est juste un peu amusant…

Salle d’allumettes

Hearn devrait promouvoir Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk le mois prochain

“Certaines personnes veulent presque respecter leur héritage dans le sport et d’autres veulent juste gagner le plus d’argent possible.

« Nous devons juste nous concentrer sur la boxe.

« La carte de Josh Warrington avec Katie Taylor et Conor Benn. Le combat AJ contre Usyk, c’est ce sur quoi nous devons nous concentrer.

«Nous devons fournir des chiffres pour DAZN et nos diffuseurs, car sinon les diffuseurs demanderont des combats sur YouTube et ce n’est pas un sport dans lequel je veux être.

«Je l’ai déjà fait, nous nous sommes un peu amusés, c’était un peu grincer des dents pour être honnête, c’était parfois difficile, mais je comprends la demande.

“Mais nous devons nous assurer de nous concentrer sur le sport, plutôt que juste de l’autre côté, car sinon vous le verrez de plus en plus.”