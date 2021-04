Eddie Hearn fait appel à Tyson Fury et John Fury pour leur soutien dans la finalisation du combat d’Anthony Joshua, insiste sur le fait qu’il est “ confiant comme jamais ” qu’un affrontement se produira

Eddie Hearn a plaidé avec Tyson Fury et son père John Fury pour un soutien dans la finalisation du combat avec Anthony Joshua.

Les champions des poids lourds rivaux ont signé des contrats pour se rencontrer cette année, mais doivent encore s’entendre sur un accord de site nécessaire pour mener à bien le combat.

Mark Robinson / Salle de match

Hearn fait la promotion de Joshua, qui détient les titres mondiaux WBA, IBF et WBO

Ces derniers jours, John Fury a fait une série de commentaires jetant le doute sur la possibilité de trouver un accord de site satisfaisant financièrement les combattants.

Il a même envoyé à Hearn un message vidéo lui disant de “ se taire ou de se taire ”.

Pendant ce temps, Tyson a publié un tweet subtil plus tôt cette semaine qui semblait faire allusion à la date limite pour finaliser l’accord sur le site.

Il a été convenu que les camps auraient quatre semaines pour recueillir les offres de divers pays du monde – cette période expirera ce week-end.

.

John Fury se bat toujours contre le coin de son fils

En réponse, Hearn a déclaré à Sky: «J’ai vu les commentaires de John Fury. C’est presque comme s’ils ne voulaient pas vraiment le combat.

«J’aimerais qu’ils en parlent plutôt que de le dénigrer.

«Nous sommes tout à fait conscients qu’il y a eu une pandémie mondiale. Nous sommes tout à fait conscients que ce n’est pas facile, mais nous nous greffons tous les jours pour y parvenir.

«Un peu de soutien serait bien, John et Tyson, merci beaucoup.

. – .

Fury est le champion poids lourd du WBC et du Ring Magazine

«Il y aura environ trois ou quatre offres présentées aux deux camps ce week-end, puis c’est à eux et aux équipes de discuter de celle que nous voulons prendre.

«Deux combats cette année. C’est un combat d’été. C’est tout ce sur quoi nous travaillons et aussi confiant que jamais que cela sera fait.

«Je sais qu’il y a des gens négatifs là-bas et des gens qui croient que nous ne pouvons pas y arriver, mais nous passons notre vie à faire des choses, et je crois que nous y parviendrons, et je crois que vous verrez ce combat en L’été.

«Il n’y a pas d’autre combat pour Tyson Fury. Il n’y a pas d’autre combat pour Anthony Joshua. C’est le combat. Tout le monde accepte cela. Allons-y.