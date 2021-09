Eddie Hearn : “Joshua était tout simplement génial, maintenant il sait ce qu’il fait”

Promoteur Eddie entend détaillé comment il est Anthony Josué trois semaines après avoir affronté Oleksandr Usyk. Le Britannique présentera les titres mondiaux des poids lourds WBA, WBO et IBF le 25 septembre au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, au Royaume-Uni.

« Ses jambes ont l’air énormes, puissantes et rapides. La différence dans l’entraînement au fil des ans est qu’il est passé d’un gars qui soulève des poids et fait beaucoup de trucs de puissance à un gars qui boxe. Plus de sparring, plus de temps sur le ring, plus de temps dans les mitaines. C’est ce qui vous mettra en forme au fil du temps. Avant, c’était extrêmement explosif, mais plus tard, quand le réservoir était vide, comment traversez-vous ces manches de championnat ?

Quand il boxait avec Dillian Whyte, quand il boxait avec Charles Martin, et quand il boxait avec Wladimir Klitschko, il ne savait vraiment pas ce qu’il faisait. Il était juste grand et fort et dur avec des qualités et de bons fondamentaux. Il est maintenant bien entraîné et connaît et comprend le jeu. Cela vous rend beaucoup plus difficile à battre », a déclaré Hearn.