Eddie Hearn réagit à la transformation corporelle d’Oleksandr Usyk en insistant sur le fait qu’Anthony Joshua est une ” bête différente “

Eddie Hearn a déclaré à talkSPORT qu’Oleksandr Usyk ne serait jamais un “poids lourd à part entière” malgré sa décision de se renforcer pour le combat contre Anthony Joshua. Cette fin de semaine

Joshua, promu par Hearn, défendra ses titres mondiaux WBA, IBF et WBO contre le challenger ukrainien obligatoire samedi soir.

Usyk devient un poids lourd plus important

Usyk a déjà concouru dans la division des poids lourds en tant que jeune et a battu Joe Joyce en 2013 lors d’une compétition semi-pro WSB.

En vérité, il était sous-dimensionné dans ces compétitions et s’est donc installé comme un cruiserweight en devenant pro.

Au cours de ses 16 premiers combats, Usyk a nettoyé la division cruiserweight (200 livres).

Il s’est rendu en Pologne pour battre Krzysztof Glowacki, en Amérique pour battre Michael Hunter, en Allemagne pour battre Marco Huck, en Lettonie pour battre Mairis Briedis, en Russie pour battre Murat Gassiev et au Royaume-Uni pour battre Tony Bellew.

À la fin de tout cela, il était le champion incontesté WBA, WBC, IBF et WBO cruiserweight du monde.

Usyk était le champion incontesté du cruiserweight et veut faire de même chez les poids lourds

En conséquence, il a choisi de passer au poids lourd (200 lb +).

Lors de son premier combat dans la division en 2019, il a pesé 215 livres et arrêté le gardien Chazz Witherspoon.

Puis, en octobre dernier, il pesait 217¼lbs pour une victoire par décision unanime sur Derek Chisora.

De nombreuses questions ont été soulevées quant à savoir s’il sera assez grand pour gérer AJ et, par conséquent, il a récemment montré qu’il pesait 230 livres.

Dans sa dernière photo d’entraînement (ci-dessus), la transformation corporelle gonflée semblait être terminée.

Mark Robinson/Matchroom

Hearn fait la promotion de Joshua, qui détient les titres mondiaux WBA, IBF et WBO

Hearn a réagi en déclarant à talkSPORT.com : « Je pense qu’Usyk ne sera jamais un poids lourd à part entière – un vrai poids lourd en termes de taille.

«Mais ce qu’il aura toujours, c’est une énorme quantité de compétences.

«Il faut du temps aux gens pour devenir des poids lourds, alors dites-le de cette façon, cela aurait été un combat beaucoup plus facile pour AJ il y a un an et demi.

“Maintenant, Usyk a combattu un vrai concurrent poids lourd à Chisora, cela l’aidera en fait à commencer à comprendre ce qui doit être fait.

« Mais AJ est un autre genre de bête.

“Un bon gros gars bat toujours un bon petit gars, alors nous verrons.”

