Eddie Hearn révèle ce qui est le plus «effrayant» à propos d’Oleksandr Usyk en tant que promoteur se sentant «nerveux» pour le combat d’Anthony Joshua

Eddie Hearn se sent nerveux à propos d’Oleksandr Usyk – mais dit qu’Anthony Joshua a la confiance, l’expérience et les outils nécessaires pour surmonter l’un de ses tests les plus difficiles à ce jour.

Joshua défend ses titres WBA, WBO et IBF des poids lourds au Tottenham Hotspur Stadium samedi soir contre l’Ukrainien invaincu.

Joshua se prépare pour ce qui sera le test le plus difficile de sa carrière professionnelle

Hearn pense qu’Usyk sera un adversaire redoutable

Usyk, 34 ans, espère reproduire Evander Holyfield et David Haye en devenant champion du monde des poids lourds après avoir dominé dans la division cruiserweight.

Il a combattu une pléthore de prétendants de classe mondiale loin de sa ville natale de Kiev et est sorti victorieux à chaque fois.

Michael Hunter, Marco Huck, Mairis Breidis, Murat Gassiev et Tony Bellew ont tous essayé et échoué à résoudre le casse-tête présenté par le médaillé d’or olympique de 2012.

Pourtant, passer de la division des 200 livres au pays des mastodontes présente un nouvel ensemble d’obstacles et de défis pour Uysk et son équipe, à savoir le champion de 6 pieds 6 pouces qu’il affrontera samedi soir.

Bien que le physique soit susceptible de jouer un rôle, le supremo de Matchroom Hearn pense que les prouesses techniques d’Usyk testeront Joshua d’une manière qu’il n’a pas encore expérimentée dans le jeu professionnel.

“Il y a de l’excitation, mais il y a aussi une énorme quantité de nerfs juste à cause de la qualité d’Usyk”, a déclaré Hearn à Alex McCarthy de talkSPORT.

“Ce qui fait peur à propos d’Usyk n’est pas nécessairement sa taille ou sa violence, c’est son esprit.

Usyk a dominé la division cruiserweight et veut répéter le succès chez les poids lourds

«Vous savez qu’il va être prêt pour samedi soir et cela dépendra simplement de qui est assez bon la nuit, et c’est la beauté du sport.

«C’est un combat de poids lourds brillant et brillant; l’ambiance va être incroyable, ça va être un spectacle incroyable, je suis nerveux, je suis excité, deux grands concurrents et ça va juste dépendre de qui est le meilleur homme de la nuit.

« Techniquement, je ne dirais pas qu’il [Usyk] est supérieur, car je pense qu’AJ veut montrer qu’il est le boxeur supérieur dans ce combat.

«Mais quand vous regardez ses réalisations et ce qu’il a fait dans la division cruiserweight pour devenir incontesté, et regardez la façon dont il l’a fait, il est allé dans l’arrière-cour de Huck pour le battre en Allemagne.

Uysk est un olympien et un technicien de classe mondiale avec un côté méchant

«Il est allé dans le jardin de Gassiev en Russie pour le battre et le sien est allé dans le jardin de Breidis en Lettonie pour le battre. Il est également allé à Manchester pour battre Tony Bellew. Maintenant, il vient à Londres pour combattre Anthony Joshua.

« Donc, vous devez respecter ce type ; il est à l’aise sur son vélo et c’est vraiment la clé. Dans la division cruiserweight, il était imbattable.

«Maintenant, vous espérez que la taille de ceux qui le combattent dans la division des poids lourds pourrait faire la différence. Je ne pense pas que vous puissiez vous fier uniquement à la taille ici, je pense que vous devez vous fier à vos pieds, à votre vitesse et bien sûr à votre puissance.

« Cela va être la clé pour AJ ; mettre des bosses dans Usyk. Je ne veux pas voir six ou sept rounds en moins et que les tableaux de bord sont serrés ou qu’il est à deux ou trois reprises et qu’il poursuit le combat.

«Vous ne voulez pas courir après le combat contre des gens comme Oleksandr Usyk. Il doit lui montrer le pouvoir, mais il doit d’abord l’attraper. Ça va être vraiment difficile. »

‘AJ’ a l’air déchiré et prêt pour samedi soir

On a beaucoup parlé du poids de Joshua, étant tombé en dessous de 17 pierres pour le match revanche d’Andy Ruiz Jr et dépassant les 18 pierres pour le combat avec Carlos Takam en 2017.

Si l’on en croit les images sur les réseaux sociaux, il semblerait que le joueur de 31 ans ait réduit son dernier combat avec Kubrat Pulev pour potentiellement lutter contre l’avantage de vitesse que possède Usyk.

Et tandis que Hearn a comparé le Joshua simplifié à un cheval de course, il a apaisé les craintes que son homme manque de puissance la nuit du combat.

Il a dit: “[He is] Absolument construit comme un tank ! J’ai vu Usyk là-dedans ce soir et j’ai pensé : « Wow, regarde son cou, regarde ses épaules ! »

« Et puis AJ est sorti et il ne m’a pas semblé très maigre, il ressemblait à un cheval de course et il est en très bon état. Vous allez avoir deux gars dans leur apogée absolu samedi soir.

Malgré les nerfs que ressent Hearn, il est convaincu que Joshua surmontera ce défi.

“Je ne pense pas avoir vu AJ aussi assuré avant un combat qu’il ne l’est maintenant, ce qui est ironique car c’est mentalement et techniquement son combat le plus difficile”, a-t-il ajouté.

« Il est juste à l’aise avec ce qu’il fait. Je pense que dans le passé, vous devez vous rappeler que pendant une grande partie de sa carrière, AJ prenait des combats bien avant l’heure – des combats auxquels il n’aurait probablement pas dû participer.

“Des combats pour lesquels il n’était probablement pas mentalement à 100% parce qu’il ne savait pas comment gérer ce style et il a dû utiliser la taille, la force brute et le cœur pour les traverser – Klitschko en étant probablement le meilleur exemple et même Alexander Povetkine à l’époque.

« Maintenant, j’ai l’impression qu’il est assuré de sa technique, de sa stratégie et de ses plans. Il sait toujours que ce sera un combat très difficile, et cela me refroidit un peu. Quand il avait ces combats, je savais qu’il n’était pas vraiment prêt.

«Il n’a jamais été vraiment prêt pour Klitschko, après 17 combats ou autre. Alors maintenant, je le vois juste plus froid, plus concentré et juste plus expérimenté – aguerri.

