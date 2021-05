Eddie Hearn révèle la réaction bouleversée de Bob Arum à la victoire de Deontay Wilder et confirme l’option d’Oleksandr Usyk si le combat de Tyson Fury est abandonné

Eddie Hearn a averti le camp de Tyson Fury qu’ils ont jusqu’à la fin de cette semaine pour sauver le combat d’Anthony Joshua – Oleksandr Usyk étant aligné comme prochain adversaire alternatif d’AJ.

Il y a à peine 24 heures, Joshua – dont Hearn promeut – semblait prêt à affronter Fury pour le championnat du monde incontesté des poids lourds le 14 août en Arabie saoudite.

Boxe Matchroom (YouTube)

Hearn a averti Fury qu’il avait jusqu’à la fin de CETTE SEMAINE pour sauver le combat avec Joshua

Le tout premier combat pour le titre mondial des poids lourds à quatre ceintures devait avoir lieu entre les deux Britanniques, avec un deuxième combat convenu contractuellement pour régler le compte.

Cependant, l’ancien champion WBC Deontay Wilder et son équipe juridique ont réussi leur médiation pour avoir un troisième combat avec Fury.

Un juge américain a déterminé que la paire devait maintenant se battre avant le 15 septembre – mettant Joshua vs Fury dans le doute.

Bob Arum, co-promoteur de Fury aux États-Unis, a appelé Hearn lundi soir pour relayer la mauvaise nouvelle.

Et bien que Hearn garde l’espoir qu’un accord puisse être conclu avec Wilder qui permettra à Joshua et Fury de se battre cet été, il fait maintenant des plans alternatifs.

Tyson Fury – Instagram

Fury et Arum pourraient maintenant être obligés de négocier un troisième combat avec Wilder

“C’était une décision étrange de l’arbitre, c’est le moins qu’on puisse dire”, a déclaré Hearn à Matchroom Boxing.

«Mais c’est [Fury’s team’s] entreprise, leur responsabilité. Nous devons voir maintenant où ils vont avec.

«Bob Arum était complètement sous le choc. Je ne l’ai jamais entendu aussi sans voix. Il a été optimiste tout au long de ce processus. «Ce ne serait pas un problème, cela ne ferait pas obstacle à un combat Joshua vs Fury».

«C’est frustrant parce que nous avons travaillé sans relâche pour faire avancer les choses. J’espère que c’est le cas [happened], parce que comme je l’ai dit, nous nous sommes greffés pendant quatre ou cinq mois pour que cela se produise.

«Nous avons beaucoup en place pour les deux combattants, pour un combat d’héritage, pour une énorme somme d’argent, ce que les deux gars voulaient.

“Donc j’espère. Mais optimiste? Je ne sais pas, comme je l’ai dit, tout ce qu’on nous a dit dès le départ, c’est que cette question d’arbitrage ne serait pas un problème, c’est évidemment un problème.

«Nous devons réfléchir sur nos pieds, agir en conséquence. Nous espérons toujours que le combat pourra continuer mais, en réalité, c’est complètement hors de notre contrôle.

Si Fury ne parvient pas à échapper à son accord contractuel avec Wilder, Usyk serait le favori pour affronter Joshua car il est également signé avec Matchroom Boxing et est le challenger obligatoire de la WBO.

Mark Robinson / Salle de match

Joshua ne s’est pas battu depuis décembre quand il a battu Kubrat Pulev

«Je me suis concentré sur le plan A», a poursuivi Hearn. «Le seul combat auquel nous avions pensé était Tyson Fury.

«Nous espérons que ce combat pourra encore avoir lieu le 14 août. Le jeu a changé hier soir où nous devons avoir un plan B en place, et probablement un plan C aussi.

«Nous avons plusieurs options différentes; bien sûr, celui qui vient immédiatement à l’esprit est le WBO obligatoire d’Oleksandr Usyk.

«Ils ont été assez patients et je pense vraiment que nous sommes dans une situation où si l’équipe Fury ne se rassemble pas, ne se rassemble pas, d’ici la fin de cette semaine, nous n’aurons pas d’autre choix que de chercher une alternative. combat.

«AJ veut se battre cet été, Oleksandr Usyk est obligatoire, nous avons deux ou trois autres options également. Dans un monde idéal, si le bon accord pouvait être conclu, maintenir ces ceintures et maintenir le combat Fury en vie pour décembre, mais aussi pour les incontestés.

«J’ai eu une très bonne conversation ce matin avec Alex Krassyuk, il est l’un de nos partenaires et nous avons très bien travaillé avec Oleksandr Usyk et j’étais juste très honnête.

Mark Robinson / Salle de match

Usyk est le prochain à combattre Joshua si Fury ne se produit pas

«Je lui ai dit: ‘Team Fury essaie de résoudre le problème, s’ils ne le font pas, il y a de très bonnes chances que nous puissions vous combattre.’

“Donc, si nous sommes tous sensés, allons de l’avant, essayons de regarder les options pour que cela soit verrouillé. Encore une fois, nous sommes dans une situation où nous ne savons tout simplement pas quelle est la probabilité d’obtenir un lieu complet pour août. au Royaume-Uni.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles il a été exclu pour le combat Fury, nous n’avons pas pu obtenir la confirmation de Wembley et d’autres sites que nous serions autorisés à pleine capacité.

Hearn a insisté sur le fait que Joshua n’était pas trop pessimiste quant à la perspective de rater un méga-combat avec Fury et restait concentré sur la préparation de son prochain combat – à qui il pourrait faire face.

“Il allait bien”, a déclaré Hearn à propos de sa réaction à la décision judiciaire Wilder. «Je suppose qu’il a connu des hauts et des bas pendant ce processus, comme nous l’avons tous fait, et la positivité de Team Fury cette semaine et l’acceptation que nous avons un accord ont été formidables pour tout le monde. Tout le monde avait commencé, à peu près, un camp d’entraînement complet.

«AJ est allé là-bas, il l’a vu. Vous repensez au combat de Jarrell Miller avec celui qui avait échoué deux semaines auparavant, le premier combat de Pulev tombant dix jours auparavant.

«Il m’a juste dit: ‘écoute, va faire ton travail. Vous êtes l’homme pour vous en occuper, à vous. Je serai au gymnase, faites-le moi savoir ».