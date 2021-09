Eddie Hearn révèle la réunion de Tyson Fury et rend son verdict sur le combat « dangereux » de la trilogie Deontay Wilder

in

Eddie Hearn a averti Tyson Fury que son combat de trilogie avec Deontay Wilder sera dangereux et que le poids lourd britannique n’est “pas à 100%”.

Hearn a rejoint talkSPORT Breakfast vendredi matin avant Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk au Tottenham Hotspur Stadium.

Mark Robinson/Matchroom

Hearn a rejoint talkSPORT et a parlé de Fury

Bien sûr, l’attention s’est tournée vers le sujet de Fury et les espoirs d’une confrontation entièrement britannique incontestée très attendue avec Joshua.

Il semblait que le couple allait s’affronter cet été, avant qu’un tribunal n’ordonne au Gypsy King d’affronter Wilder pour la troisième fois.

Fury a été moins que élogieux à propos du chef de Matchroom Hearn ces derniers mois, le qualifiant de “sud du sud”.

Mais Hearn, qui a promu son rival Joshua tout au long de sa carrière, a révélé comment ils se sont récemment assis pour une tasse de thé et s’entendent bien.

Il a déclaré à talkSPORT : « Il [Fury] me donnait un tas de bâtons sur Instagram quand il était à Vegas, et j’étais en fait dans son hôtel à ce moment-là.

“Je viens de lui envoyer un message ‘laisse-moi prendre une tasse de thé’, et il m’a dit ‘quoi?’

“La prochaine fois, j’étais dans sa suite en train de prendre une tasse de thé avec lui et c’était il y a seulement quelques mois.

“C’est un bon personnage, et j’espère qu’il gagnera contre Wilder.”

Le vainqueur de Joshua v Usyk pourrait affronter Tyson Fury l’année prochaine, s’il bat Wilder

Hearn a cependant envoyé un avertissement à Fury avant son affrontement avec Wilder, qui aura lieu à Las Vegas le mois prochain en direct sur talkSPORT.

Alors qu’il est désespéré de faire Joshua vs Fury en 2020, il pense que Wilder est plus dangereux que beaucoup ne le pensent.

Hearn a déclaré à propos de Fury: «Il n’est pas à 100% pour ce combat, il n’a pas eu la meilleure formation. La dernière fois qu’il était à 100%, il a fait un très bon travail sur Deontay Wilder.

«Il devrait gagner chaque manche, mais Wilder a l’égalisation et, tout comme le combat Joshua contre Usyk, c’est un combat dangereux. Les deux combats sont très dangereux.

«Nous continuons à parler des incontestés – vous ne pouvez pas continuer à jouer avec le feu dans la division des poids lourds. Nous devons faire ce combat. Nous l’avons fait faire la dernière fois et nous savons ce qui s’est passé avec l’arbitrage, bla bla bla.

«Mais si AJ gagne demain et que Fury gagne à nouveau, nous ne pouvons pas jouer à des jeux avec cela parce que quelqu’un va se faire mentir dans ce match et alors tout sera terminé et nous nous retrouverons tous à nous donner des coups de pied.

“Alors croisons les doigts pour ces deux combats à venir.”

Ryan Hafey/PBC

La capacité technique de Wilder a été critiquée, mais il a un pouvoir de mise hors de combat incroyable

Hearn a ajouté : « Honnêtement, la capacité technique de Wilder, il aurait du mal à remporter un titre britannique, mais il frappe tellement fort.

« Vous regardez le combat contre Luis Ortiz – il a perdu chaque seconde du combat pendant neuf rounds, et tout d’un coup, de nulle part, il l’a juste assommé !

«C’est le danger avec le combat contre Tyson Fury. Fury ne perdra pas une manche contre Wilder, mais Wilder a le pouvoir de l’éliminer, et s’il s’éteint ou s’il n’est pas assez bien préparé ou s’il déconne dans le camp, c’est un combat très dangereux.

