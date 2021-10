Eddie Hearn révèle qu’il est à «quelques centaines de milliers» après la blessure de Dillian Whyte

Eddie Hearn est catégorique que l’émission de samedi à l’O2 aurait lieu (Boxing News TV)

Eddie Hearn a révélé que Matchroom avait subi des pertes de plus de 200 000 £ après que Dillian Whyte se soit retiré de son combat avec Otto Wallin ce week-end.

Whyte a été contraint de se retirer la semaine dernière en raison d’une blessure à l’épaule, mais vise maintenant un combat avec Tyson Fury une fois qu’il aura récupéré.

Le combat du joueur de 33 ans avec Wallin devait faire la une de la carte de samedi à l’O2 Arena de Londres.

Et Hearn est catégorique sur le fait qu’il voulait que la série se poursuive, malgré les dommages que cela causerait aux finances de Matchroom.

« Le numéro un, c’est que je ne fais pas d’émissions », a déclaré Hearn à Boxing News TV.

«Nous avons quelques centaines de milliers de pertes pour ce spectacle en allant de l’avant en fait.

Dillian Whyte s’est retiré de son combat avec Otto Wallin en raison d’une blessure à l’épaule (.)

« Mais c’est le jeu dans lequel vous êtes. C’est toujours un bon spectacle, c’est probablement un spectacle moyen selon mes normes mais nous avons perdu l’événement principal, à quoi vous attendez-vous ?

«Vous devez être prêt à supporter tout le bâton, toutes les critiques, si vous ne m’aimez pas et que vous n’aimez pas Matchroom, c’est un moyen facile de taper quelque chose sur les réseaux sociaux. Chaque fois que vous publiez, vous pouvez publier un face-à-face maintenant [and someone replies] ‘oh, foutaises, tu es un farceur’. Mais cela vient avec le territoire, si vous preniez chaque décision en fonction de cela, vous ne feriez pas grand-chose.

«La principale raison de le faire, vous voulez également du contenu pour votre diffuseur, la principale raison à mon avis est l’opportunité pour ces neuf combattants.

«Si vous passez par un camp d’entraînement et que vous ne vous battez pas, vous n’êtes pas payé, je n’étais pas prêt à leur retirer cette opportunité.

«Parce que nous avons la réputation de ne pas faire de show et cela est également fort avec les autres combattants, car lorsqu’un combattant cherche un promoteur, il a besoin de quelqu’un qui ne le laissera pas tomber. Ils ont besoin de quelqu’un lorsque les choses se corsent, et il est facile de débrancher la prise et d’économiser de l’argent.’

