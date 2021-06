Eddie Hearn révèle une conversation animée qu’il a eue avec l’équipe de Tyson Fury alors que le combat d’Anthony Joshua s’effondre et révèle que l’accord avec Oleksandr Usyk est maintenant proche

Eddie Hearn a raconté à talkSPORT la conversation qu’il a eue avec le co-promoteur américain de Tyson Fury, Bob Arum, la nuit où le combat contre Anthony Joshua s’est effondré.

Le mois dernier, le lundi 17 mai, il a été révélé que Deontay Wilder avait gagné son procès en arbitrage et forcé Fury à l’affronter ensuite dans un troisième combat, faisant échouer l’affrontement incontesté des Britanniques.

Mark Robinson/Matchroom

Hearn fait la promotion de Joshua, qui détient les titres mondiaux WBA, IBF et WBO

Hearn a déclaré à White et Jordan: «Nous n’avons jamais oublié l’arbitrage, Bob Arum et Team Fury nous ont juste menti.

«On nous a dit systématiquement de ce côté de l’équipe – cet arbitrage n’aura absolument aucune incidence sur le combat AJ contre Fury.

« Tout le monde a signé un contrat pour aller de l’avant avec ce combat. Ils ont alors refusé d’aider [with the site deal], “Eddie Hearn ne livrera pas ce combat, il ne peut pas livrer cet accord, qui va payer pour cela au milieu d’une pandémie?”

«Je suis donc sorti avec mon sac de voyage partout dans le monde et j’ai signé une opportunité absolument magnifique pour Anthony Joshua – l’opportunité du combat contre Tyson Fury en Arabie saoudite.

Mikey Williams/Meilleur rang

Arum fait la promotion de Tyson Fury aux États-Unis et Frank Warren est son promoteur au Royaume-Uni

«Les deux combattants sont absolument ravis, sur la lune avec l’offre, avec les chiffres, nous l’avons, c’est fait.

“Tyson Fury sort et dit:” L’accord est conclu, a parlé à l’Arabie saoudite, le 14 août. “

« Et puis le monde s’effondre.

« Est-ce que j’ai l’impression d’avoir laissé tomber les fans de combat ? Ouais, tu peux me le reprocher je suppose.

“Mais à la fin de la journée, je peux me regarder dans le miroir et dire:” Je n’aurais pas pu faire plus. “”

.

Hearn a traité principalement avec Arum dans les négociations

Interrogé sur l’oubli de l’arbitrage Wilder, Hearn a déclaré: “C’est une question pour eux [Fury’s team] parce qu’ils nous ont constamment dit, ainsi qu’aux Saoudiens, que l’arbitrage n’avait aucune pertinence.

«Il n’y avait aucun moyen que le combat puisse être arrêté, il n’y avait aucun moyen qu’une revanche soit ordonnée.

“Ils s’attendaient à ce qu’il y ait des dommages-intérêts, mais pas que l’arbitre décide de la revanche.

«Et c’est pourquoi tout cela pue, je ne crois pas qu’une décision d’arbitrage pendant une seconde soit une décision d’arbitrage standard.

Michelle Farsi/Salle de match

Hearn a été vidé par l’effondrement

“Ils ont eu la possibilité de résilier le contrat en décembre et Bob Arum a choisi de ne pas le faire, a-t-il poursuivi les conversations.

« En fin de compte, l’arbitre a examiné cela et a déclaré : « Vous les avez tenus en haleine pendant trop longtemps ».

« Notre monde s’est effondré, tout le travail que nous avons fait pendant des mois.

«Il n’y a jamais eu un seul mot de positivité de Frank Warren ou de Bob Arum en termes de faire ce combat.

“Et à la fin, je crois que cela se résume à la cupidité de la vieille école où le fait que Bob Arum perdait le contrôle de ce combat, le fait tout d’un coup que l’accord était en place, il s’est dit:” Je vais gardez Tyson Fury en Amérique, je ferai le combat moi-même sur ESPN avec Wilder.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra tout recommencer

Après avoir entendu la décision arbitrale le 17 mai, Hearn a immédiatement contacté Arum et est catégorique sur le fait qu’il a tenté d’amener l’équipe de Fury à convenir d’un paiement de réserve avec Wilder.

Cela aurait hypothétiquement permis à l’affrontement incontesté de se dérouler comme prévu.

Ce qui s’est ensuivi a été une conversation apparemment animée où Hearn a déclaré qu’il était exaspéré par la réponse.

Quant à savoir si l’équipe de Fury a déjà eu des pourparlers avec Wilder, Hearn a répondu : « Je n’en ai aucune idée, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu’il y ait même eu de conversations sérieuses.

Mark Robinson/Matchroom

AJ essaie maintenant de sécuriser son prochain combat

« En fait, j’ai appelé Bob Arum après la décision d’arbitrage, j’ai dit : « Que diable s’est-il passé ici ?

“Il a dit:” Oh, vous ne le croirez pas, je ne peux pas le croire, c’est juste ridicule, mais nous allons faire ce combat. “

« J’ai dit : ‘De quoi parlez-vous ? Je viens de travailler pendant quatre mois pour faire ce combat, financièrement c’est une opportunité incroyable pour les deux gars, c’est le championnat du monde incontesté des poids lourds, allez faire quelque chose.

« Il a dit : ‘Que puis-je faire ? Rien.’

Mark Robinson/Matchroom

Hearn et Arum ont eu une conversation animée

« J’ai dit : « Il y a toujours un accord, allez parler à Wilder, parlez de retrait. »

« Il a dit : ‘Oh, il ne se retirera pas.’

“Je ne pouvais pas croire ce que j’entendais.”

Maintenant, AJ semble susceptible de faire face à son prochain obligatoire WBO Oleksandr Usyk.

Hearn a conclu : « J’ai en fait eu quelques appels avec [his promoter] Alex Krassyuk ce matin.

Krassyuk représente Oleksandr Usyk pour les promotions K2

« Aujourd’hui est le jour où la WBO ordonnera des offres de bourse – cela vous laisse sept jours supplémentaires avant les offres de bourse pour conclure un accord.

« Nous sommes maintenant tout près de conclure un accord avec Oleksandr Usyk.

«AJ est au-dessus de cette déception initiale du combat contre Fury.

«C’est un homme très fier, il aime affronter tous les challengers et le défi d’Usyk est très dangereux.

“Il est très probable que vous verrez AJ contre Usyk à la fin de cet été.”